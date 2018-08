16. August 2018, 20:05 Uhr Hamburg Drei, zwei, eins...dein Flüchtlingshaus

Weil im Zuge der Flüchtlingskrise schnell Wohnraum für Flüchtlinge gebraucht wurde, hatte Hamburg provisorische Holzhäuschen angeschafft.

50 davon will die Stadt verkaufen. Dafür hat sie über das Kleinanzeigenportal von Ebay Anzeigen geschaltet.

Das Käuferinteresse war enorm. Nach nur zwei Tagen hat die Stadt die Anzeigen wieder entfernt. 100 Anfragen waren eingegangen.

Die Preise für die Hütten sind vergleichsweise günstig, doch auf etwaige Käufer kommen größere Transportkosten zu.

Die Stadt Hamburg hat 50 ehemalige Flüchtlingshäuser auf Ebay-Kleinanzeigen zum Verkauf angeboten. "Die Resonanz am ersten Tag war enorm, wir hatten um die 100 Anfragen", sagte der Sprecher des Zentralen Koordinierungsstabs Flüchtlinge, Daniel Posselt. "Es gab Interesse aus ganz Deutschland."

Der Andrang war sogar so groß, dass die Anzeige bereits Donnerstagmittag nach nur rund 48 Stunden wieder gelöscht wurde. "Alle Interessenten werden Antwort erhalten, das kann aber etwa Zeit in Anspruch nehmen", twitterte die Behörde. Die 28 Quadratmeter großen Holzbauten könnten als Gästehaus, Werkstatt oder auch als Sport-, Spiel- und Yogahaus genutzt werden, hieß es in der Anzeige.

Der Haken: Käufer müssen die Holzhäuser selbst abholen

Das Mindestgebot für ein Haus lag bei 1000 Euro, der Neupreis habe pro Stück 23000 Euro betragen. Das Angebot hatte allerdings einen Haken: Der Käufer muss nicht nur über eine Baugenehmigung verfügen, sondern die Ware auch selbst abholen. Die Holzbauten können nur mit einem großen Kran auf einen Schwerlasttransporter gehievt werden. Bei einem Transport innerhalb Hamburgs würden 3000 bis 5000 Euro anfallen, sagte der Sprecher. "Das schreckt dann viele Privatleute ab, die ein besseres Gartenhaus haben wollen."

Eine Kirchengemeinde sei aber interessiert daran, 20 der Häuser zu übernehmen und weiter zur Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Und eine Firma spiele mit dem Gedanken, zehn Stück für ihre Bauarbeiter zu kaufen. Die rund drei Jahre alten Häuser gehörten zu einer Erstaufnahmeeinrichtung im Jenfelder Moorpark. Jetzt wird die Unterkunft nicht mehr gebraucht, weil Hamburg nur noch etwa 400 neue Flüchtlinge pro Monat unterbringen muss.

Im Herbst 2015 waren es monatlich mehr als 10000 gewesen. Die Stadt hat sich verpflichtet, die Grünfläche möglichst schnell zu renaturieren. Die wetter- und winterfesten Holzhäuser weisen zwar übliche Gebrauchsspuren auf, seien aber gut isoliert und mit Heizung, Warmwasserversorgung und Elektrik ausgestattet. "Das ist nicht irgend so eine Bretterbude", sagte der Sprecher.

Auch Menschen ohne festen Wohnsitz könnten in den Häusern untergebracht werden, hofft Sozialarbeiter Stephan Karrenbauer vom Straßenmagazin "Hinz und Kunzt". "Wenn man uns eine entsprechende Fläche zur Verfügung stellt, könnten wir umgehend Obdachlose in den Holzhäusern unterbringen." Die Kosten für Kauf und das Aufstellen von zehn Häusern seien mit Sicherheit aufzutreiben, so Karrenbauer. "Hamburger, die eine ungenutzte Halle besitzen, die sie für diesen Zweck bereitstellen können, sollen sich gerne an mich wenden."