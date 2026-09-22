Oft droht den Arbeiter der schwierige Spagat zwischen beruflich geforderter Konformität und innerem Drang zu zerreißen. Einerseits ergibt persönliche Zurückhaltung zum Wohle der Corporate Identity ja durchaus Sinn, gerade im Umgang mit Patienten oder Passagieren. Klare Strukturen schaffen Vertrauen. Auch einheitliche Kleidung oder vorformulierte Ansagen („Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckverlusts fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke.“) können beruhigend wirken. Andererseits muss der arbeitende Mensch doch allzu oft hinter seiner Dienstkleidung zurücktreten, was manchen schwerfällt.

Dem Hamburger Busfahrer Harry Willhöft wurde von seinem Arbeitgeber gerade das Singen während der Dienstzeit untersagt. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, soll es Beschwerden über seine Gesangseinlagen in der Fahrerkabine gegeben haben, offenbar deckte sich Willhöfts Gemütslage nicht immer mit der der von ihm Beförderten. Willhöft arbeitet schon seit 34 Jahren als Lenker im öffentlichen Personennahverkehr der Hansestadt. Er galt nicht nur wegen der baumwollenen Sauna-Tücher, auf denen er vor dem Lenkrad meist Platz nahm, sondern vor allem wegen seiner spontanen Mikrofon-Einlagen („Mendocino“, „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“, „Moskau, Moskau“) als sympathisches Unikat. Vor solchen hat allerdings schon der Brockhaus vor fast 200 Jahren gewarnt, dass sie entweder durch „edle und vortreffliche Eigenschaften“ aus der Menschenmenge ragten oder aber durch „Seltsamkeit und Thorheit“.

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Vielleicht hätte Willhöft, 62, seine Lieder nicht auch noch ständig auf Instagram und Tiktok posten sollen, wo er Tausende Follower hat. Bei der Hamburger Hochbahn jedenfalls lobt man den „außergewöhnlichen Mitarbeiter“, dessen „offene Art“ zuletzt aber leider auch zu „konkreten Beschwerden“ geführt habe. Da im öffentlichen Raum „gegenseitiger Respekt und Rücksichtnahme“ das oberste Gebot seien, habe man sich zum schweren Schritt des Singverbots durchgerungen. Bonbons verteilen dürfe „Harry“, der zuletzt einen weißen Plüschbären neben sich sitzen hatte, aber auch weiterhin. Willhöft selbst schweigt zu der neuen Dienstanweisung. Und das nicht nur im Bus.

Seine meist fantastische Laune habe er von seinem Vater geerbt, hatte der Fahrer vor Jahren einmal einer Reporterin anvertraut. Dieser hatte als Friedhofsgärtner sieben Kinder ernährt und sei eine heitere Natur gewesen. Doch die Gesellschaft ist nicht immer dankbar für Originale, wie den zum Kinderlied gewordenen „armen Augustin“, den Mannheimer Blumepeter oder die Hamburger Zitronenjette, für die bereits ein Denkmal errichtet wurde. Solche Typen können auch manchmal stören, zum Beispiel, wenn sie zu laut sind. Bei Zebrafinken hat eine US-Studie gezeigt, dass ein Zuviel an Lärm bei den Tieren eine Form von Stress auslösen kann, die sich ungünstig auf ihre Partnertreue auswirkt. Angesichts von Zehntausenden Hamburgern, welche sich von Busfahrer Harry Willhöft auch in den kommenden Jahren noch auf verschiedenen Linien zwischen Winterhude, Schanzenviertel und Reeperbahn herumfahren lassen möchten, könnte lauter Gesang also verheerende Folgen haben.