Von Saskia Aleythe und Ulrike Nimz

Am Tag danach sitzt Andy Grote im voll besetzten Saal des Hamburger Polizeipräsidiums und hat Tränen in den Augen. Der Innensenator der Hansestadt ringt sichtlich um Fassung angesichts dessen, was in der Nacht kaum mehr als einen Kilometer von hier entfernt passiert ist. Ein Amoklauf in einem Gemeindezentrum der Zeugen Jehovas mit acht Toten, unter ihnen der mutmaßliche Täter. Dazu acht weitere Verletzte, vier schweben noch in Lebensgefahr. Das jüngste Opfer ist ein ungeborenes Kind. Die Mutter, in der 28. Schwangerschaftswoche, überlebte.