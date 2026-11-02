Mit Monstern vor der Haustür rechnen Eltern an Halloween . Mit gefährlichen Nadeln in den Naschereien ihrer Kinder kaum. Genau solche Funde melden nun Familien vielerorts in Deutschland. Zwischen Schokolade und Waffelschnitten steckten Schrauben, Nägel und andere Metallteile. Die Polizei ermittelt – und rät zur Vorsicht. Was Eltern jetzt wissen sollten.

Was ist passiert und wo?

Tausende Kinder sind in ganz Deutschland am Samstagabend in gruseligen Kostümen ausgeströmt, um an Türen zu klingeln und Süßigkeiten zu ergattern. Der eigentliche Schrecken kam für einige Familien aber erst beim Auspacken der Beute: Sie fanden gefährliche Metallgegenstände in ihren Süßigkeiten, den Berichten zufolge in Schokoriegeln, Kaubonbons, Weingummi und Waffelschnitten.

Fälle wurden in allen Bundesländern außer Hamburg und dem Saarland gemeldet. Auch in Österreich wurden Funde öffentlich.

Welche Gegenstände befanden sich in den Süßigkeiten?

In Filderstadt bei Stuttgart fanden zwei Familien mehrere Nadeln in Milch-Haselnuss-Schnitten. Diese waren laut Polizei von außen nicht sichtbar – eine der Mütter hatte nach der Berichterstattung über präparierte Süßigkeiten die Naschbeute ihrer Tochter mit einem Magneten abgesucht. Im bayerischen Landshut steckten Schrauben in Kaubonbons und Schokoriegeln.

Eine Neunjährige aus Hannover fand in drei einzeln verpackten Süßigkeiten – einem Schokoriegel und zwei Kaubonbons – jeweils eine Nähnadel. Nadelfunde meldete die Polizei auch aus Nürnberg und Neuburg sowie aus dem thüringischen Leinefelde-Worbis und Herbsleben. Im Kreis Konstanz enthielten einzeln verpackte Waffelschnitten metallische Fremdkörper.

In Essen bemerkte ein Vater verdächtige Einstichlöcher in der Verpackung eines Schokoriegels, den sein 13-jähriger Sohn bekommen hatte. Versteckt in dem Riegel fand er schließlich eine spitze Nadel. Andernorts in Essen wurden Metallstifte in einem Schokoriegel und in einer Tüte mit Weingummi entdeckt.

Wurden Kinder verletzt?

Bislang berichtete die Polizei in einem Fall von Verletzungen durch die entdeckten Fremdkörper. In Niedersachsen wurde ein Mädchen durch einen manipulierten Schokoriegel verletzt. In den anderen Fällen wurden die Metallteile bemerkt, bevor die Kinder die Süßigkeiten aßen. Aus den einzelnen Meldungen lässt sich aber noch keine abschließende Bilanz ableiten. Inwieweit noch mehr Süßigkeiten an weiteren Orten betroffen sind, ist unklar.

Eine Metallnadel steckt in einem Halloween-Schokoriegel. Polizei Hannover/dpa

Spitze oder scharfe Gegenstände können beim Verschlucken schwere innere Verletzungen verursachen, etwa Verletzungen der Speiseröhre, des Magens oder des Darms – das kann schnell lebensgefährlich werden. Besteht der Verdacht, dass ein Kind etwa eine Nähnadel verschluckt hat, sollten Eltern sofort ärztliche Hilfe aufsuchen, rät die Bundesarbeitsgemeinschaft „Mehr Sicherheit für Kinder“.

Wer und was steckt dahinter?

Bislang weiß man wenig über die Hintergründe. Vielerorts geht die Polizei davon aus, dass die Nadeln absichtlich in die Süßigkeiten gesteckt wurden. Wer dahintersteckt und aus welchem Motiv, ist offen. Ebenso ist völlig unklar, ob ein Zusammenhang zwischen den Funden in den verschiedenen Städten besteht.

In einem Fall soll ein manipulierter Riegel nicht vom Sammeln an Haustüren, sondern aus einem Supermarkt stammen. Nach Polizeiangaben berichtete eine Frau im niedersächsischen Garbsen, einen Schokoriegel beim Lebensmittel-Discounter Lidl gekauft und darin noch am selben Abend eine Nähnadel entdeckt zu haben. An der Verpackung und der Süßigkeit seien keine Auffälligkeiten erkennbar gewesen, die auf eine Manipulation hingedeutet hätten.

Lidl steht nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den Ermittlungsbehörden und seinem Lieferanten. „Wir nehmen den Hinweis sehr ernst“, teilte das Unternehmen auf Anfrage der dpa mit. Zu Ursachen und weiteren Hintergründen äußerte sich Lidl unter Verweis auf das laufende Ermittlungsverfahren nicht.

Gab es solche Fälle schon früher?

Ja. Auch in den vergangenen Jahren wurden in Deutschland Metallgegenstände in Halloween-Süßigkeiten gefunden. 2025 entdeckte eine Mutter in Mittelfranken einen zwei Zentimeter langen Nagel in einer Süßigkeit ihrer Tochter. Die aktuelle Häufung von Fällen im Bundesgebiet ist aber sehr auffällig.

Wie ermittelt die Polizei?

Einige Polizeistellen ermitteln wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung. Einfach ist das nicht: Wer an zahlreichen Haustüren klingelt, weiß später häufig nicht mehr, woher welcher Riegel stammt. Für die Ermittlungen können aber Hinweise der Familien und Spuren an Süßigkeit, Verpackung und Fremdkörper wichtig sein.

Verdächtige Süßigkeiten sollten nicht gegessen, sondern einschließlich der Verpackung aufbewahrt und dem örtlichen Polizeirevier gemeldet werden, teilt die Polizei in Konstanz mit. „Mögliche Fremdkörper sollten nach Möglichkeit nicht selbst entfernt werden, um vorhandene Spuren zu erhalten.“

Wie erkenne ich gefährliche Süßigkeiten?

Viele Polizeistellen warnen vor dem arglosen Verzehr der Halloween-Süßigkeiten – und raten zur Kontrolle. Die Polizei Essen schreibt: „Bitte überprüfen Sie vor dem Verzehr die Süßigkeiten auf mögliche Einstichstellen und nehmen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend Kontakt zur Polizei auf.“ Eine unauffällige Hülle ist allerdings noch keine Garantie: Nicht immer sind die metallischen Gegenstände von außen zu erkennen.

Gleichzeitig warnen die Behörden vor Panik: „Nicht jeder Kopfschmerz oder jede Übelkeit muss auf den Verzehr von möglicherweise manipulierten Süßigkeiten zurückzuführen sein“, schreibt die Polizei Bad Segeberg.