Vor mehr als einem halben Jahrhundert, als deutsche Kinder noch lang nicht daran dachten, am 31. Oktober auf Gummibärenjagd zu gehen, erschütterte an Halloween ein spektakulärer Kriminalfall die USA. In Pasadena, Texas, war der achtjährige Timothy O’Bryan zusammen mit seinem Vater und drei anderen Kindern von Haus zu Haus gezogen, um Süßigkeiten einzusammeln. Trick or treating, so nannten die Amerikaner damals schon jenen Brauch, der Jahre später auch nach Deutschland schwappen würde. Am Abend naschte der Junge von seiner Beute und klagte wenig später über Bauchschmerzen. Er übergab sich, kollabierte. Als er in die Notaufnahme eingeliefert wurde, war er tot. Jemand hatte seine Pixy Stix, ein Fruchtzuckerpulver in bunten Röhrchen, mit Kaliumcyanid versetzt.