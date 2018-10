31. Oktober 2018, 21:18 Uhr Verkehr Rekordstau vor Halloween

Vor Allerheiligen fuhren in diesem Jahr besonders viele Menschen in NRW in das vorzeitige Wochenende. (Symbolbild)

An Halloween hat NRW einen neuen Rekord in Staulängen erreicht. Auf 584 Kilometern Gesamtlänge standen Autos an diesem Tag auf den Straßen, meldet der WDR.

Bislang gab es den längsten Stau zu Pfingsten.

Grund für den Stau am Mittwoch waren außer dem Feiertag in NRW auch zwei Fußballspiele, die früh angepfiffen wurden.

Auf 584 Kilometer Stau haben sich die Autos in Nordrhein-Westfalen am Tag vor Allerheiligen gestaut. Das meldete der WDR am Abend. Diese Staulänge ist ein neuer Negativrekord: Den bislang längsten Stau in NRW in diesem Jahr gab es im Mai zu Pfingsten. Damals standen die Autos auf insgesamt 576 Kilometer.

Nun sei es an Halloween zu 90 Staus gekommen, heißt es von dem Sender. Um 18.04 Uhr war demnach der Stauhöhepunkt auf den Straßen in NRW erreicht.

Grund dafür war, dass vor Allerheiligen - in NRW ein Feiertag - besonders viele Menschen auf dem Weg in ein verlängertes Wochenende waren. Außerdem waren wegen der DFB-Pokalspiele in Köln und Dortmund, die bereits um 18.30 Uhr angepfiffen wurden, noch mehr Autofahrer unterwegs.

Hinzukommt, dass die Straßen im Herbst besonders stauanfällig sind, wenn es früher dunkel wird, die Sicht eingeschränkt ist und die Straßen durch die Witterung schlechter befahrbar sind.