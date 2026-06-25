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Halle an der SaaleEin Badesee, nicht mehr für alle?

Lesezeit: 6 Min.

Das Heidebad in Halle will nur noch Badegäste reinlassen, die ausrechend Deutsch sprechen.
Das Heidebad in Halle will nur noch Badegäste reinlassen, die ausrechend Deutsch sprechen. Marcel Laskus

Ein Strandbad in Halle an der Saale will nur noch Personen mit Deutschkenntnissen Zutritt geben. Nach Kritik sagt der Betreiber, er habe es nicht so gemeint. Am See spürt man die Verunsicherung.

Von Marcel Laskus, Halle (Saale)

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Ganz hinten, dort, wo der Sandstrand in die Kiefernwurzeln übergeht, wo kein Sonnenschirm mehr steht, sitzt ein Vater mit seinen zwei Kindern im Schatten. Leise spielen sie auf ihren Handtüchern. Ihre Tupperdosen sind noch voll. Der Vater schaut aufs Wasser. Spricht man ihn an diesem Mittwochnachmittag auf das Strandbad an, schwärmt er von der Wasserqualität, von der Nähe zur Wohnung. Fragt man ihn aber nach der neuen Regel, die hier seit ein paar Tagen gelten soll, zögert er. Leise sagt er dann: „Blödsinn.“ Seine Frau sei Ukrainerin, ihr Deutsch nicht perfekt. „Wir sind eine ukrainische Familie.“ Heute ist sie nicht dabei. Die Kinder schauen ihren Vater an. Mehr möchte er nicht sagen. Er signalisiert, dass er sich jetzt wieder um seine Kinder kümmern will.

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