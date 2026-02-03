Halle Berry , 59, Schauspielerin, will sich nicht verstecken. Mit dem US-Magazin The Cut sprach sie darüber , wie es ist, als Frau in Hollywood zu altern. „Man kommt in das Alter, in dem man sich an den Rand gedrängt und entwertet fühlt. Man bekommt es in der Arbeit zu spüren. Man bekommt es von der Gesellschaft zu spüren.“ Sie habe aber „vehement“ beschlossen, dass sie es nicht erlauben werde, „entfernt“ zu werden. „Deswegen bin ich auf meiner Menopause-Mission. Ich werde lauter sein, als ich es jemals gewesen bin.“ Berry ist von kommender Woche an als verführerische Versicherungsmaklerin in „Crime 101“ zu sehen, der Verfilmung einer Kurzgeschichte von Don Winslow.

(Foto: Jordan Strauss/Invision/AP)

Kristen Stewart, 35, Schauspielerin, bereut es nicht, dass sie mit dem Versteckspiel aufgehört hat. Dem US-Sender ABC News erklärte sie, warum sie vor neun Jahren öffentlich gesagt hatte, dass sie lesbisch sei: „Es ging mir weniger darum, Details meiner Beziehung zu teilen, sondern vielmehr darum, anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die nicht in vollem Umfang am Leben teilhaben können, weil sie sich verstecken müssen.“ Und genau zu diesen Leuten, die sich verstecken, wollte sie nicht gehören – auch wenn ihr dazu einige geraten hätten: „Deiner Karriere würde es besser tun, wenn du nicht mit deiner Freundin Händchen haltend nach draußen gehen würdest.“ Stewart hatte 2017 in der TV-Show „Saturday Night Live“ über frühere Tweets des US-Präsidenten Donald Trump über ihr Beziehungsleben gesprochen und dann gesagt, direkt an Trump gerichtet, dass sie „total lesbisch“ sei.

(Foto: Katja Sponholz)

Marie Nasemann, 36, Model, versteckt eine geheime Botschaft. Auf Instagram postete sie Fotos von ihrem Urlaub in Sri Lanka – auf einem der Bilder sieht man ein Paar, das sich in den Wellen küsst. Die Design-Influencerin Lisa Masé schrieb unter die Fotos als Kommentar: „soft launch“, und Nasemann antwortete: „crushalarm“. Nasemann hatte sich im vergangenen Mai von ihrem Mann Sebastian Tigges getrennt, mit dem sie zwei Kinder hat.

(Foto: Willy Sanjuan/dpa)

Kelly Clarkson, 43, Sängerin und Moderatorin, setzt in ihrem Leben neue Prioritäten. Auf Instagram kündigte sie an, dass die aktuelle Staffel ihrer TV-Sendung „The Kelly Clarkson Show“ die vorerst letzte sein werde. Nach sieben Jahren sei dies „keine leichte Entscheidung“ gewesen. Und doch erlaube nur diese ihr, ihre Kinder zu „priorisieren“, was sich für sie „notwendig und richtig für dieses nächste Kapitel in unserem Leben“ anfühle. Vor wenigen Monaten ist Clarksons Ex-Mann Brandon Blackstock gestorben, mit dem die Sängerin eine elfjährige Tochter und einen neunjährigen Sohn hat.