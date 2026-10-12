Zum Hauptinhalt springen

MusikHaftbefehl „unter ärztlicher Aufsicht“

Seit seiner Rückkehr nach der Veröffentlichung der Dokumentation über sein Leben tritt der Rapper Haftbefehl maskiert auf, hier im Novermber 2025 in Gießen.
Seit seiner Rückkehr nach der Veröffentlichung der Dokumentation über sein Leben tritt der Rapper Haftbefehl maskiert auf, hier im Novermber 2025 in Gießen.
Foto: Hannes P. Albert/dpa

In einem Video teilt der Bruder des Rappers mit, dass alle angesetzten Konzerte bis auf Weiteres abgesagt werden. Haftbefehl wolle sich nun „voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren.“

SZ bei Google bevorzugen

Der Rapper Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, muss alle bisher geplanten Kopnzerte absagen und befindet sich bis auf Weiteres „unter ärztlicher Aufsicht“. Das gab sein regelmäßiger Kollaborateur und Bruder Capo, bürgerlich Cem Anhan, in einem Video auf Instagram bekannt. „Wie ihr wisst, kann mein Bruder Aykut gerade selbst nicht zu euch sprechen“, sagt Cem Anhan, „denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren.“ Er entschuldigte sich im Namen seines Bruders für die abgesagten Konzerte, aber bat darum, die Entscheidung zu respektieren.

Instagram

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert

Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz.

Aus welchen Gründen sich der ältere Anhan diesmal in ärztliche Behandlung begeben muss, ist bisher nicht bekannt. Aber in den vergangenen Jahren musste er aufgrund seiner Suchterkrankung bereits öfter pausieren, zuletzt im Juni. Sein Kampf mit der Abhängigkeit machte er 2025 in der vielbeachteten Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ öffentlich.

© SZ/cso - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Haftbefehl
:Ach du meine Goethe

Stehen die Texte des Rappers Haftbefehl auf einer Stufe mit den großen deutschen Klassikern? Was seine Sprache so besonders macht – und weshalb sie trotzdem nicht gleich auf den Stundenplan muss.

SZ PlusVon Sonja Zekri

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite