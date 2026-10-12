Der Rapper Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, muss alle bisher geplanten Kopnzerte absagen und befindet sich bis auf Weiteres „unter ärztlicher Aufsicht“. Das gab sein regelmäßiger Kollaborateur und Bruder Capo, bürgerlich Cem Anhan, in einem Video auf Instagram bekannt. „Wie ihr wisst, kann mein Bruder Aykut gerade selbst nicht zu euch sprechen“, sagt Cem Anhan, „denn er befindet sich aktuell unter ärztlicher Aufsicht und muss sich voll und ganz auf seine Gesundheit konzentrieren.“ Er entschuldigte sich im Namen seines Bruders für die abgesagten Konzerte, aber bat darum, die Entscheidung zu respektieren.
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Aus welchen Gründen sich der ältere Anhan diesmal in ärztliche Behandlung begeben muss, ist bisher nicht bekannt. Aber in den vergangenen Jahren musste er aufgrund seiner Suchterkrankung bereits öfter pausieren, zuletzt im Juni. Sein Kampf mit der Abhängigkeit machte er 2025 in der vielbeachteten Dokumentation „Babo – Die Haftbefehl-Story“ öffentlich.