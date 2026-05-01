Nina Anhan , 35, Unternehmerin, vermisst ihren Ehering. Im Februar drangen Einbrecher in das Stuttgarter Zuhause von Anhan und ihrem Mann, dem Rapper Haftbefehl , 40, ein. Dabei hätten die Täter Schmuck im Wert von 180 000 Euro geklaut. Ein Teil des Diebesguts sei von besonders hohem emotionalen Wert: „Die haben mir tatsächlich meinen Ehering weggenommen“, sagte Anhan zu Bild . Der Ring sei ein funkelndes Cartier-Stück gewesen, besetzt mit Diamanten, Wert rund 8000 Euro. Familie Haftbefehl sei zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht zu Hause gewesen. Nur eine Woche vor dem Einbruch hätte Nina Anhan darüber nachgedacht, eine Alarmanlage installieren zu lassen. „Manchmal sollte man auf sein Bauchgefühl hören“, sagte sie.

VALERIE MACON/AFP

Britney Spears, 44, Sängerin, erwartet möglicherweise juristische Konsequenzen. Nach einer vorübergehenden Festnahme wegen einer Autofahrt unter Einfluss von Alkohol und Drogen vor knapp zwei Monaten wurde nun Anklage gegen sie erhoben. Das gab die Staatsanwaltschaft im Bezirk Ventura County am Donnerstag bekannt. Am Montag soll die Anklage vor Gericht formell verlesen werden. Einzelheiten über Menge oder Art der Rauschmittel wurden nicht bekannt. Spears muss bei dem Termin nicht persönlich erscheinen. Eine Sprecherin von Spears hatte im März mitgeteilt, der Vorfall sei „bedauerlich“ und „komplett unentschuldbar“. „Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.“ Wenig später hatte sich die Sängerin laut ihres Managements freiwillig in eine Behandlungseinrichtung begeben.

ETIENNE LAURENT/AFP

Rita Wilson, 69, Schauspielerin, hatte nach ihrer Brustkrebsdiagnose zwei Wünsche an ihren Mann Tom Hanks, 69. „Ich sagte zu Tom: Okay, falls etwas passiert und ich zuerst gehe, habe ich nur zwei Wünsche. Und einer davon ist, dass du sehr, sehr lange traurig sein solltest“, sagte Wilson bei einer Veranstaltung in New York City, von der unter anderem das People-Magazin berichtete. „Der zweite Wunsch war: Schmeiß mir eine Party. Ich möchte, dass es ein Fest des Lebens wird. Ich möchte, dass es darum geht, dass die Leute Geschichten erzählen und Freude haben und sich auf diese Weise an mich erinnern.“ Wilson und Hanks sind seit 36 Jahren verheiratet. 2015 erhielt Wilson eine Brustkrebsdiagnose, von der sie inzwischen genesen sei.

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Philipp Westermeyer, 47, Unternehmer, sieht im gestrandeten Buckelwal vergeudetes Marketingpotenzial. „Aus Marketingsicht ist der Wal unterschätzt worden“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Normalerweise würden bestimmte Mobilitätsfirmen schnell mit witzigen Kampagnen reagieren. Diesmal aber nicht. In den vergangenen Jahren sei fast schon eine Art eigene Marketingdisziplin entstanden, bei der Firmen versuchen, auf tagesaktuelles Geschehen mit einer eigenen Botschaft und Marke aufzuspringen. „Und das ist beim Wal erstaunlich wenig passiert. Ich glaube, alle haben unterschätzt, wie langlebig das Thema sein wird. Und was für eine Aufmerksamkeit es in der Breite am Ende bekommen hat.“

Außer mit Blick auf die vielen Statements von Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus, SPD, habe er vergleichsweise wenige anknüpfende Memes oder Kampagnen gesehen. „Da hätte ich mir noch viel mehr erwartet, weil das Thema ja so absurd ist.“