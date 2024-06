Von Majd El-Safadi

Der Hadsch ist die große islamische Pilgerfahrt nach Mekka in Saudi-Arabien. Sie ist eine der fünf Säulen des Islam und findet nur im Monat Dhul-Hidscha statt, dem letzten Monat des Jahres im islamischen Mondkalender. Jeder Muslim, der körperlich und finanziell in der Lage ist, sollte zumindest einmal im Leben nach Mekka pilgern. Die Reise dauert fünf Tage. Im Zentrum stehen Spiritualität, Ruhe und Einkehr. Der Ablauf ist festgelegt. Zunächst muss man sich in den Weihezustand, Ihram, versetzen – durch Gebetswaschungen; schließlich werden zwei weiße, saubere Leinentücher angezogen. Dann der Gang um die würfelförmige Kaaba, der sich alle Muslime während eines Gebets zuwenden. Danach gehen die Pilgernden zwischen den beiden Hügeln Safa und Marwa hin und her, gefolgt vom Besuch des Bergs Arafat. In der Stadt Mina werfen die Pilger sieben Kiesel auf Steinsäulen, die den Teufel symbolisieren. Abschließend rasieren sich Männer die Haare und umkreisen erneut die Kaaba. 2012 waren es über drei Millionen Pilger, vergangenes Jahr 1,8 Millionen. Nun gab es beim diesjährigen Hadsch mehr als 500 Hitzetote, bei Temperaturen über 50 Grad Celsius. Die Tipps der Behörden: Sonnenschirme tragen, Wasser trinken. Kreativ war ein Pilger, der sich in einem Getränkekühlschrank abkühlte.