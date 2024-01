Endlich in Freiheit: Wo Gypsy Rose Blanchard auftaucht, zeigt sie sich fröhlich und entspannt - hier auf dem roten Teppich in New York.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Ganz oben auf ihrem Instagram-Profil hat Gypsy Rose Blanchard eines dieser Keep-Calm-Plakate eingestellt. Vor pinkfarbenem Hintergrund steht in weißen Buchstaben, dass man ruhig bleiben und jene Leute ignorieren solle, die nur Böses zu sagen haben: "Keep Calm and Ignore the Haters." Nur drei Wochen Social-Media-Präsenz hat die 32-Jährige gebraucht, um zu lernen, dass bekannte Menschen nicht immer nur gemocht werden. Sie ist ein Promi, weit über Social Media hinaus. Aber nicht etwa, weil sie als Künstlerin auftritt, sondern weil sie ihre Mutter hat ermorden lassen.