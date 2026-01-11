Gwyneth Paltrow , 53, Schauspielerin und Unternehmerin, hatte erst kein Glück, und dann kam auch noch Pech dazu. „Ich sollte damals einen Film drehen, kurz nach der einvernehmlichen Trennung von Chris, und es gab viele negative Berichte in der Presse“, sagte sie im Podcast mit Amy Poehler über ihre Trennung von Coldplay -Sänger Chris Martin im Jahr 2014. „Ich glaube, der Verleih dachte sich: ‚Das könnte ein zu heikles Thema sein.‘“ Paltrow stimmte Poehlers Vermutung zu, dass die Filmfirma wohl dachte: „Wir brauchen diese Hitze nicht.“ Spöttisch ergänzte Paltrow: „Ich ließ mich gerade scheiden und wurde dann auch noch gefeuert. Es war einfach großartig.“ Paltrow und Martin waren elf Jahre verheiratet.

(Foto: Jens Kalaene/Jens Kalaene/dpa)

Lucy Diakovska, 49, Sängerin, weihte ihre Band als Erstes in ihre neue Liebe ein. „Das waren tatsächlich die No Angels“, sagte sie Bild auf die Frage, wer als Erstes von ihrer Beziehung zu Gitarristin Yasi Hofer, 33, erfuhr. „Sandy, Nadja und Jessica haben ja gemerkt, dass wir zu Auftritten immer häufiger zusammen an- und abreisten. Auch unseren Familien haben wir uns schon gegenseitig vorgestellt.“ Lucy Diakovska ist seit 2000 Mitglied der Band No Angels.

(Foto: Gerald Matzka/Gerald Matzka/dpa)

Wolfgang Bahro, 65, Schauspieler, sieht die von ihm verkörperte Figur kritisch. „Wenn ich juristische oder finanzielle Probleme hätte, würde ich Jo Gerner sofort um Rat fragen. Aber als Freund? Da bin ich mir nicht sicher“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bahro spielt seit 1992 den Bösewicht Gerner in der RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Bahros Kritik am Charakter seines Charakters: Gerner sitze für seinen Geschmack „zu sehr auf einem hohen Ross“. Es gebe im echten Leben deutlich angenehmere Menschen, mit denen er Zeit verbringe. „Also kurzum: Jo Gerner wäre im echten Leben sicherlich nicht mein Freund.“

(Foto: Mario Anzuoni)

Fran Drescher, 68, Schauspielerin, spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch. Mit 42 Jahren sei Gebärmutterhalskrebs bei ihr diagnostiziert worden, sagte sie dem People-Magazin. „Bevor ich mich versah, hatte ich eine radikale Hysterektomie, und mir wurde gesagt, dass ich niemals Kinder haben würde. Bada bing.“ Für sie sei das schwer zu akzeptieren gewesen. „Ich mag es nicht wirklich, wenn mir gesagt wird, was ich tun kann und was nicht, also war das eine bittere Pille, die ich schlucken musste.“ Drescher wurde bekannt mit ihrer Hauptrolle in der US-Serie „Die Nanny“.