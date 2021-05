Gwyneth Paltrow hat sich in der Pandemie gehen lassen, die Queen ist Lebensretterin, und Tom Jones weiß seine Frau in seiner Nähe.

Detailansicht öffnen (Foto: Evan Agostini/dpa)

Gwyneth Paltrow, 48, US-amerikanische Schauspielerin und Unternehmerin, hat Einblicke in ihren deutlich weniger glamourösen Pandemie-Alltag gegeben: Dem britischen Mirror erzählte die Oscar-Preisträgerin ("Shakespeare in Love") frei heraus, während des Lockdowns jeden Abend Whiskey-Cocktails getrunken zu haben. "Ich habe sieben Nächte in der Woche getrunken, Pasta gemacht und Brot gegessen. Ich bin total aus der Bahn geraten." Etwa sechs Kilo habe sie dabei zugenommen. Paltrow, die über ihre Wellness- und Lifestyle-Marke vor allem gesunde Produkte verkauft, trank allerdings keinen normalen Whiskey-Cocktail, sondern eine mit Quinoa angereicherte Mischung.

Detailansicht öffnen (Foto: Handout/Getty Images)

Elizabeth II., 95, Königin von England, kann Leben retten. In einer Zoom-Konferenz mit Vertretern der "Royal Life Saving Society", der führenden Wasserrettungsorganisation im Vereinigten Königreich und in Irland, erinnerte sie sich, wie sie als 14-Jährige als Erste im Commonwealth im Anschluss an einen Schwimmkurs eine Lebensretter-Auszeichnung bekam. Sie habe damals vor 80 Jahren wirklich "hart" gearbeitet, erzählte die Queen, in lila Jacke und mit Perlenkette. Und auch wenn es wirklich lange her sei, erinnere sie sich noch sehr genau daran, sehr "stolz" gewesen zu sein.

Detailansicht öffnen (Foto: Joel C Ryan/dpa)

Tom Jones, 80, walisischer Sänger ("Sexbomb"), will bei seiner Frau sein. Er habe eine Urne mit der Asche seiner verstorbenen Frau Linda in seiner neuen Wohnung stehen. "Näher kann ich ihr nicht sein", erzählte Jones der Deutschen Presse-Agentur. Den Umzug von Los Angeles nach London hatte das Paar noch gemeinsam geplant, bevor Linda an Krebs erkrankte und 2016 im Alter von 75 Jahren starb. "Leider hat sie es nicht mehr geschafft. Sie hat zu mir gesagt, lass mich nicht in Amerika. Ich habe ihr gesagt: Das mache ich nicht. Deshalb ist sie hier bei mir." Das Paar hatte sich im Teenageralter kennengelernt und war seit 1957 verheiratet. Vor Kurzem hat der 80-Jährige ein neues Album veröffentlicht, mit "I Won't Crumble" findet sich darauf auch ein bewegender Song für seine Frau.

Detailansicht öffnen (Foto: Kneipp Verlag GmbH)

Pfarrer Kneipp, Gesundheitspionier, der in diesem Jahr seinen 200. Geburtstag hätte feiern können, gibt es nun auch als Plastikfigur. Neben einer bereits erschienenen Sonderbriefmarke im Wert von 1,55 Euro ist ihm zu Ehren nun auch eine Playmobilfigur herausgekommen. Dargestellt ist der "Wasserdoktor" in schwarzem Talar und mit bequemen Kneipp-Sandalen. In den Händen hält er eine Gießkanne für die legendären Güsse sowie sein berühmtes Buch "Meine Wasserkur". Begleitet wird der katholische Priester von seinem weißen Spitz, der ihm einst zugelaufen und so zu seinem treuen Begleiter geworden sein soll.