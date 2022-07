Der australische Künstler Matthew Griffin hat eine Gurkenscheibe aus einem Cheeseburger gezogen und an die Decke einer Galerie in Neuseeland geworfen. Für das Werk verlangt er 6150 Euro. Ist das nun ein platter Scherz oder hohe Kunst?

Von Titus Arnu

Essen ist viel mehr als Nahrungsaufnahme. Brot kann eine religiöse Bedeutung haben, Tee ein Heilmittel sein und Wein besitzt, je nach Dosierung und Situation, definitiv einen Rausch- und Romantikfaktor. Essen hat kulturelle, wirtschaftliche und soziale Funktionen. Der französische Soziologe Marcel Mauss erklärte das Essen deshalb aus gutem Grund zu einem "sozialen Totalphänomen". Und das ist nicht einfach so dahingeworfen.

Apropos: Der australische Künstler Matthew Griffin hat eine Scheibe Gurke aus einem McDonalds-Cheeseburger gezogen und an die Decke einer Kunstgalerie in Auckland geschleudert. Laut Kunstexperten ist die unschön an der weißen Decke klebende Labbergurke als "provokative Geste" zu verstehen und werfe die Frage auf, "was Wert hat". Gute Frage: Das Werk mit dem Titel "Pickle" steht für 6150 Euro zum Verkauf. Ein Cheeseburger kostet bei McDonalds in Neuseeland umgerechnet 1,73 Euro. Die Reaktionen des Publikums reichen von "genial" bis "schwachsinnig".

Noch zeigt die Gurkenscheibe keinerlei Anzeichen von Verfall und klebt mit Ketchup fest. Die Hoffnung der Galerie, dass der Preis durch die Decke geht, ist nicht zu hoch gegriffen. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat bei der Art Basel in Miami Beach mal eine überreife Banane mit Klebeband an die Galeriewand befestigt. Sie wurde für 120 000 US-Dollar verkauft und vom New Yorker Performance-Künstler David Datuna verspeist. Im Vergleich dazu ist die Gurkenscheibe für einen Schleuderpreis zu haben. Wie wertvoll Essen ist, lässt sich eben nicht objektiv festlegen. Es kommt immer darauf an, wer es einem wie serviert.

