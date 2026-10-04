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UnfallZwei Tote bei Flugzeugabsturz im Landkreis Heilbronn

Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild)
Ein Rettungswagen im Einsatz (Symbolbild)
Foto: Monika Skolimowska/dpa

In Baden-Württemberg ist ein Kleinflugzeug abgestürzt und in Brand geraten. Die Polizei bestätigte, dass zwei Menschen bei dem Unglück starben.

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Bei einem Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Das bestätigte die Polizei vor Ort. Beide Personen befanden sich an Bord der Maschine.

Die Maschine habe im Landeanflug gegen 12.00 Uhr zunächst einen Zaun und dann einen Baum gestreift, sagte eine Polizeisprecherin. Dann sei die Maschine in einem Weinberg abgestürzt und dort ausgebrannt. Das Feuer ist inzwischen gelöscht.

Neben den Toten hätten sich nach ersten Erkenntnissen keine weiteren Menschen in dem Kleinflugzeug befunden. Die Unglücksursache ist unklar. Polizei und Experten haben die Ermittlungen aufgenommen.

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