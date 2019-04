15. April 2019, 18:51 Uhr Gullydeckel-Attacke Behörden sprechen von Mordversuch

Ein Gullydeckel durchschlägt die Scheibe eines Zuges - Polizei ermittelt in alle Richtungen.

Im Fall der Gullydeckel-Attacke auf einen Regionalzug in Nordrhein-Westfalen ermittelt die Polizei in alle Richtungen. "Wir haben derzeit keinerlei Hinweise, dass es eine politisch motivierte Tat wäre", sagte Staatsanwalt Philipp Scharfenbaum der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittler suchen Zeugen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Samstag mehrere Gullydeckel von einer Brücke herab an Seilen über den Schienen aufgehängt. Mindestens ein Gullydeckel durchschlug laut Polizei die Frontscheibe eines Zuges der Hessischen Landesbahn, der zwischen Bad Berleburg und Erndtebrück fuhr. Der Zugführer sei leicht verletzt worden. Die Behörden sprechen von einem Mordversuch. Fahrgäste waren nicht an Bord.