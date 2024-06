Kevin , 3, Rekorddogge, hat einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde nur für kurze Zeit genießen können. Wie Guinness World Records in einer Stellungnahme bekannt gab , starb der größte männliche Hund der Welt, der in West Des Moines im US-Bundesstaat Iowa lebte, überraschend an einer Krankheit und einer ungeplanten Operation. Er sei ein „sanfter Riese“ gewesen, der Angst vor dem Staubsauger hatte, sagte Besitzerin Tracy Wolfe. Den Titel des größten lebenden männlichen Hundes bekam Kevin erst kürzlich zugesprochen. Von den Füßen bis zum Widerrist, also dem vorderen, erhöhten Teil des Rückens, maß er 0,97 Meter. Wenn er sich auf den Hinterfüßen aufrichtete, erreichte er eine Größe von etwa 2,13 Metern.

Detailansicht öffnen Snoop Dogg zwischen Ato Boldon (links) and Wallace Spearmon. (Foto: Kirby Lee/USA Today Sports via Reuters)

Snoop Dogg, 52, Dauerkiffer, hechelt hinterher. Der US-Rapper trat bei den Leichtathletik-Testläufen der US-Olympiamannschaft in Eugene in Oregon im 200-Meter-Sprint gegen die Ex-Athleten Ato Boldon und Wallace Spearmon an. Usain Bolts Rekord (19,30 Sekunden) verpasste Snoop Dogg dabei nur knapp, er erreichte das Ziel nach 34,44 Sekunden – und war zufrieden: „34,44 für einen 52-Jährigen? Gar nicht mal so schlecht!“ Bei den Olympischen Sommerspielen in Paris wird Snoop Dogg als Sonderkorrespondent für den Sender NBC im Einsatz sein.

Brian, 12, Patterdale Terrier, gefährdet die Postbelieferung einer ganzen englischen Rentnergemeinde. Wie der Mirror berichtet, hat die britische Royal Mail die Postzustellung im Alan Gutridge Drive in Shrewsbury, Shropshire, zeitweise vollständig eingestellt, weil Brian durch lautes Bellen den Postboten vertrieben hatte. Der Vorfall wurde sowohl der Polizei als auch der Verwaltung der Grafschaft gemeldet. In der Straße befinden sich 18 Bungalows für Bewohner, die älter als 55 sind. Eine Anwohnerin kritisierte die Maßnahme der Royal Mail als „unverhältnismäßig“, frühere Zusteller hätten keinerlei Probleme mit dem Hund gehabt, der als eine Art Aufpasser für die Gemeinde fungiere. Er sei doch „nur ein kleiner Kerl“.

Instagram Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Instagram angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Instagram angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie untersz.de/datenschutz.

Mimi, Dackeldame, spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Beziehungshygiene ihrer Besitzer. Wie Moderatorin Jana Ina Zarrella, 47, und Entertainer Giovanni Zarrella, 46, der Bild-Zeitung anvertrauten, gebe es auch bei ihnen mal „dicke Luft“. „Dann schnappe ich mir die Hunde und gehe mit ihnen Gassi“, sagte Jana Ina Zarrella über die beiden Paartherapeuten Mimi und Cici. Giovanni Zarrella nannte als Geheimrezept für seine schon 20 Jahre dauernde Beziehung mit seiner Frau: „Augenhöhe und gegenseitiger Respekt sind unheimlich wichtig. Und dann sind da ja noch unsere Hunde …“