Von Titus Arnu

Bobi hatte ein langes, gemütliches Leben. Der mittelgroße, mitteldicke Hund wohnte bei der Familie Costa in Conqueiros, einem Dorf in Portugal. Er wurde mit Essensresten gefüttert, nie angeleint und war laut seinem Herrchen Leonel Costa "sehr gesellig". Der chillige Lebenswandel bekam dem Haustier äußerst gut, wie es scheint: Als Bobi im Oktober 2023 starb, war er angeblich 31 Jahre alt - laut Guinness-Buch der Rekorde der älteste Hund der Welt. Bobi war ein Rafeiro do Alentejo, Vertreter dieser Hunderasse werden in der Regel 12 bis 14 Jahre alt.