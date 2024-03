Wer in diesem Jahr die Michelin-Sterne erhält

Von Marten Rolff

Hamburg darf diese Woche ein wenig Gourmethauptstadt spielen. Hier gab der Guide Michelin am Dienstag seine Bewertungen für die deutschen Restaurants für 2024 bekannt. Als Bühne für die Ehrungen der wichtigsten Köche und Köchinnen hatte der Gourmetführer die Räume der Handelskammer ausgewählt. Viel hanseatischer kann man nicht feiern, und doch fühlte es sich ein wenig so an, als läge ein paar Hundert Meter weiter nicht das Hafenbecken, sondern der Chiemsee; als stünden gleich nebenan nicht Börse und Hamburger Rathaus, sondern die Doppeltürme der Münchner Frauenkirche.