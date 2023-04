Erst im Herbst hat er sich mit seinem Restaurant "Jan" in München selbständig gemacht, nun schafft es Hartwig auf Anhieb in die höchste Kategorie. Über Deutschlands neue Spitzenrestaurants und den prominentesten Verlierer.

Von Marten Rolff

Bei der Verleihung der Michelin-Sterne stehen die Köche und Köchinnen nicht in direkter Konkurrenz zueinander, sondern sie werden jeweils jeder für sich für herausragende Leistungen in der Küche gewürdigt; insofern gibt es dort auch keine Sieger oder Verlierer im klassischen Sinne. Und trotzdem hatte die diesjährige Gala der deutschen Ausgabe des einflussreichen Gastronomieführers am Dienstag eine klare Gewinnerin: die Stadt München nämlich, die dort gleich sieben neue Sterne einsammelte. Es gibt an der Isar ein frisch gekürtes Drei-Sterne-Restaurant sowie einen neuen Zwei- und zwei neue Ein-Sterner; dazukommt ein weiteres Zwei-Sterne-Restaurant am Tegernsee, den viele Münchner Gourmets gedanklich ohnehin längst eingemeindet haben. Selbst für eine wohlhabende Großstadt ist ein solcher Sternenregen ein beachtliches Ergebnis.