In München ist in der Nacht ein Güterzug bei einer Rangierfahrt von einer Brücke gestürzt. Über Opfer und Verletzte ist nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nichts bekannt geworden.

Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf die Polizei, nach ersten Erkenntnissen sei eine Person lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall ereignet sich laut Polizei gegen 1.40 Uhr im Stadtteil Milbertshofen. Ein Güterwaggon wird demnach zweigeteilt und stürzt rund fünf Meter tief auf die Schleißheimer Straße zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße. Polizei und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

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