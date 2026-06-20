Zum Hauptinhalt springen

MünchenGüterzug-Waggon stürzt von Brücke

Die Feuerwehr ist aktuell im Großeinsatz.
Die Feuerwehr ist aktuell im Großeinsatz. Niklas Treppner/dpa

Großeinsatz in München: Der Waggon eines Güterzugs stürzt von einer Brücke auf die Schleißheimer Straße. Die „Bild“-Zeitung meldet einen Schwerverletzten.

SZ bei Google bevorzugen

In München ist in der Nacht ein Güterzug bei einer Rangierfahrt von einer Brücke gestürzt. Über Opfer und Verletzte ist nach Angaben eines Polizeisprechers zunächst nichts bekannt geworden.

Die Bild-Zeitung berichtet unter Berufung auf die Polizei, nach ersten Erkenntnissen sei eine Person lebensgefährlich verletzt worden.

Der Unfall ereignet sich laut Polizei gegen 1.40 Uhr im Stadtteil Milbertshofen. Ein Güterwaggon wird demnach zweigeteilt und stürzt rund fünf Meter tief auf die Schleißheimer Straße zwischen Frankfurter Ring und Max-Diamand-Straße. Polizei und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Mehr in Kürze auf sz.de

© SZ/dpa/rauscht - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite