Vielleicht wird es eines Tages ein Videospiel geben, in dem es um den 19. November 2026 geht. Das Setting wäre: Die Welt, vermeintlich normal aufgewacht, ist von einem unsichtbaren Nebel umhüllt. An den Betten der Krankenhäuser stehen keine Ärztinnen mehr. In den Cafés warten Teenager vergeblich auf ihren Matcha Latte, denn der Barista ist einfach nicht zu seiner Schicht erschienen. Dächer werden nicht mehr gedeckt, Brände kaum noch gelöscht, Laub wird nicht mehr durch den Herbstdunst geblasen. In dieser Welt liegt es in den Händen der wenigen, den Laden irgendwie am Laufen zu halten. Den wenigen, die der Anziehungskraft von dem widerstehen konnten, was sich am 19. November an Millionen Bildschirmen nach Jahren des Wartens materialisiert hat.

Drei Buchstaben. Eine Zahl. Kein bisschen Geduld mehr. GTA 6.

Ersten Schätzungen zufolge soll sich das Videospiel bislang im Vorverkauf zehn Millionen Mal verkauft haben. Eine Milliarde Dollar wären somit schon jetzt in Richtung des Publishers Take-Two geflossen. Damit sich auch wirklich niemand „Grand Theft Auto 6“ entziehen kann, sind deutsche Groß- und Kleinstädte nun auch noch tapeziert mit orange-violetten Werbeplakaten. Kommerziell könnte das Spiel das bislang erfolgreichste Unterhaltungsprodukt werden, zumindest aus Sicht der Macher. Kommerziell eher nicht so erfolgreiche Tage könnten es dagegen für all die Firmen werden, deren Angestellte ab dem 19. November einfach nicht mehr aufkreuzen.

Vom spanischen Ökonomen José García Montalvo, der an der Barcelona School of Economics lehrt, kursiert seit einigen Monaten eine Prognose von beachtlicher Dimension. García Montalvo schätzt, dass sich in den USA 1,5 Millionen Menschen am 19. November wegen GTA 6 krankschreiben lassen könnten, was dazu führen würde, dass allein an diesem Tag ein volkswirtschaftlicher Ausfall von einer Milliarde US-Dollar entstehen würde durch die nicht erbrachte Arbeit. Es käme zu einer influenza grandtheftauticus, die massenhaft Menschen kurzzeitig arbeitsunfähig machen würde. Eine Anfrage, wie er auf diese Zahl kommt, beantwortet García Montalvo bis Freitagnachmittag nicht.

Hat Steffen aus der Buchhaltung wirklich Magen-Darm?

Als ohnehin plausibler gilt, dass sich viele Angestellte für einen legalen Weg der Arbeitsvermeidung entscheiden: Laut dem Personalsoftwareanbieter Personio liegen die Anfragen für Urlaubstage in Deutschland für den 19. November und die Tage danach 38 Prozent über dem Durchschnitt anderer Jahre. In Ländern wie Indien oder Italien hat sich die Zahl sogar verdoppelt. Das Wall Street Journal beschwört gleich einen „Work-Blackout“ herauf, weil so viele Arbeitskräfte fehlen könnten.

So heftig wird es wohl kaum kommen, vor allem auf lange Sicht. Kulturelle Großereignisse, die bestimmte Personengruppen um nichts in der Welt verpassen wollen, gab es oft genug. Sei es der Superbowl, ein Fußballturnier oder der Verkaufsstart einer neuen Playstation. Ökonomen befürchten dann eher keine Work-Blackouts, sondern sprechen lieber vom Substitutionseffekt. Wenn ein Ereignis Ausgaben oder Produktivität beeinträchtigt, gehen diese nicht einfach für die Gesamtwirtschaft verloren. Es verschiebt sich lediglich der Zeitpunkt, an dem die produktive Arbeit verrichtet wird. Die Leute, die nun reihenweise Urlaubstage nehmen, haben ihr Urlaubskontingent dann eben früher aufgebraucht.

Und die Leute, die blaumachen? Die könnte der soziale Druck dazu bringen, die Hauptcharaktere Lucia und Jason bald wieder zu verlassen und in die ungleich fadere Teams-App zurückzukehren. Immerhin ist durch das omnipräsente Thema GTA 6 die Glaubwürdigkeit von Krankheitsfällen, die rund um den 19. November gemeldet werden, ein bisschen kontaminiert. Oder hat Steffen aus der Buchhaltung etwa wirklich Magen-Darm?

Es gibt auch Firmen, die ihrer Belegschaft vorauseilend freigeben

Bemitleiden braucht man die Arbeitgeber eher nicht. Chefinnen und Personalabteilungen kanalisieren die Vorfreude auf GTA 6 längst für ihre eigenen Zwecke. Zu den Unternehmen, die ihren Mitarbeitern medienwirksam ein paar freie Tage spendieren, damit sie vor der Playstation 5 sitzen können, zählen unter anderem: ein libanesisches Street-Food-Lokal, ein kanadischer Truckhersteller, ein US-amerikanischer Tuning-Service. Für solche Lockerheit ernten sie Lkw-Ladungen voll Likes und wohlwollende Kommentare.

Erst am Dienstag rief der Schweizer Computerzubehör-Hersteller Logitech den „Logi Game Day“ aus. Einen Tag, der jedem Angestellten frei zur Verfügung steht, um ihn mit Videospielen anstatt der Pflege von Excel-Tabellen zu verbringen. Die Personalchefin ließ sich so zitieren: „Wenn Menschen bewusst Zeit haben, um abzuschalten, zur Ruhe zu kommen und ganz ins Spiel einzutauchen, kehren sie mit einem klareren Fokus, neuer Energie und frischen Lösungsansätzen für komplexe Herausforderungen zurück.“ Fokus. Energie. Herausforderungen. Oder in einfacher Sprache: Wir erhoffen uns auch was davon, wenn ihr bis vier Uhr morgens durch Leonida fahrt.

Das 9. Pionierbataillon im US-Bundesstaat Georgia nutzt GTA 6 hingegen als Lockmittel. Wer sich verpflichtet, länger im Bataillon zu dienen, bekommt vier freie Tage zum Spielen. „Die Idee war, ein einzigartiges Anreizprogramm zu schaffen, das an die Interessen der Soldaten anknüpft“, sagte ein Bataillonssprecher der Nachrichtenagentur AP. Bereits im August hatten sich 20 der 130 infrage kommenden Soldatinnen und Soldaten auf den Deal eingelassen.