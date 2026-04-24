Der rote Teppich ist abmontiert, die Lobby leer, die Küche in Plastik eingepackt. Es ist Zwischensaison im Fünf-Sterne-Hotel Gstaad Palace. Küchenchef Franz Faeh, der ganz in der Nähe des Hotels im Schweizer Kanton Bern aufgewachsen ist, sitzt in seinem kleinen Büro und bereitet die nächste Saison vor. Es wird seine letzte sein, danach wird Faeh pensioniert. Ende des vergangenen Jahres wurde der 64-Jährige durch die SRF-Doku „Inside Palace“ einem breiteren Publikum bekannt, kürzlich hat er seine Biografie „Palace Retour“ veröffentlicht. In der Doku beschrieb er, wie er einmal den Hund eines Gastes für 1000 Franken (knapp 1100 Euro) bekochte. Und es gibt noch mehr zu erzählen.