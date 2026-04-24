Der rote Teppich ist abmontiert, die Lobby leer, die Küche in Plastik eingepackt. Es ist Zwischensaison im Fünf-Sterne-Hotel Gstaad Palace. Küchenchef Franz Faeh, der ganz in der Nähe des Hotels im Schweizer Kanton Bern aufgewachsen ist, sitzt in seinem kleinen Büro und bereitet die nächste Saison vor. Es wird seine letzte sein, danach wird Faeh pensioniert. Ende des vergangenen Jahres wurde der 64-Jährige durch die SRF-Doku „Inside Palace“ einem breiteren Publikum bekannt, kürzlich hat er seine Biografie „Palace Retour“ veröffentlicht. In der Doku beschrieb er, wie er einmal den Hund eines Gastes für 1000 Franken (knapp 1100 Euro) bekochte. Und es gibt noch mehr zu erzählen.
Luxushotel in der Schweiz„Ein Gast wollte Filet de Bœuf an Erdbeersauce“
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Zehn Jahre lang war Franz Faeh Küchenchef im Fünf-Sterne-Hotel Gstaad Palace. Kurz vor seiner Pensionierung erzählt er von den absurdesten Sonderwünschen, geschmuggeltem Kaviar – und davon, was ihn an Gästen wirklich ärgert.
Interview von Christopher Gilb und Christian Zürcher
Spanien:Die Luxus-Zweitwohnungen der Superreichen
Ein Ferienapartment? Eine eigene Finca? Für manche Menschen mit Geld im Überfluss ist das nicht mehr gut genug. Der Trend geht zu „Branded Residences“: Für Eigenheime mit Markennamen und Fünf-Sterne-Hotelservice bezahlen sie an die 30 000 Euro pro Quadratmeter.
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