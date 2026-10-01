Die Studentin, die vor zwei Jahren an der Cornell University wohl Opfer einer Gruppenvergewaltigung wurde, gilt bis heute als traumatisiert. Für die mutmaßlichen Täter gab es so gut wie keine Konsequenzen. Haben Elite-Unis in den USA ein Problem im Umgang mit sexuellen Übergriffen?

Wer es an die Cornell University schafft, dem steht im Leben vieles offen. Die Universität in Ithaca, im Nordwesten des Bundesstaats New York, gehört zur Ivy League, dem exklusiven Klub der US-Eliteuniversitäten. Auf dem Campus stehen wuchtige Bauten im gotischen Stil, und in der Nähe befinden sich auch die Häuser der Studentenverbindungen. Sie haben nicht nur an der Cornell University eine lange Tradition, aber sind in den vergangenen Jahren vor allem durch Alkoholexzesse und andere Skandale aufgefallen.