In diesem inzwischen geschlossenen Verbindungshaus auf dem Campus der Cornell University im US-Bundesstaat New York sollen laut einer Zivilklage im Oktober 2024 sieben Studenten eine 20-Jährige vergewaltigt haben. Die Beschuldigten streiten jedes Fehlverhalten ab.

Als Jane Doe ihren Mitbewohnerinnen am Morgen des 20. Oktobers 2024 erzählte, was die Nacht zuvor geschehen war, vermied sie Worte wie „Vergewaltigung“ und „Übergriff“. Sie sagte nur, sie habe auf einer Verbindungsparty Drogen genommen und Sex mit mehreren Männern gehabt. Doch sie habe „unter Schock“ gestanden, sagten die Mitbewohnerinnen später der Campus-Polizei der Cornell University. Das geht laut der New York Times aus internen Ermittlungsdokumenten der US-Eliteuniversität hervor. Diesen September reichte die Frau, die öffentlich unter dem Platzhalternamen „Jane Doe“ bekannt ist, Zivilklage gegen ebenjene Männer ein: Sie wirft den sieben damaligen Studenten vor, sie vergewaltigt zu haben. Die Beschuldigten streiten jedes Fehlverhalten ab.