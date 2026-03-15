Der Übertritt von der Grundschule in die weiterführende Schule ist in jedem Bundesland ewas anders geregelt. In Berlin und Brandenburg dauert die Grundschulzeit beispielsweise sechs Jahre. In manchen Bundesländern entscheiden die Eltern und in anderen wiederum ausschließlich die Noten darüber, welche weiterführende Schule das Kind besuchen wird. Doch gemeinsam ist fast allen: Die Nerven liegen im Moment blank. Kinder und Eltern stehen unter Druck, das Bestmögliche zu erreichen. Wie sich das im Alltag und auch auf die Beziehung zu den Lehrern auswirkt, haben Eltern und Lehrer der SZ erzählt.
Übertritt nach der Grundschule„Manche bekommen schwitzige Hände vor Proben, manche klagen über Bauchschmerzen, manche weinen“
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Die einen stehen wegen vieler Prüfungen unter Druck, die anderen, weil es nicht genügend Plätze an weiterführenden Schulen gibt. Eltern und Lehrkräfte erzählen, wie sie den Übertritt der Grundschüler erleben.
Protokolle: Sophia von Schwanewede und Kerstin Lottritz
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