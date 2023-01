In der Verhandlung am Dresdner Landgericht werden immer mehr Details bekannt. Die Tatverdächtigen berichten auch von Fehlern bei der Vorbereitung im Baumarkt.

Von Iris Mayer und Verena Mayer, Dresden

Im Prozess um den Jahrhundertdiebstahl von Juwelen aus dem Grünen Gewölbe hat ein Angeklagter am Freitag weitere Einzelheiten des Coups preisgegeben. Abdul Majed R. ließ seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, wonach er zwar in der Tatnacht nicht am Einbruch in Dresden beteiligt gewesen sei, aber vorab Werkzeuge dafür beschafft habe.