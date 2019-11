Nach dem Einbruch in das Grüne Gewölbe in Dresden geht die Polizei inzwischen von vier Tätern aus. Das bestätigte die Polizeidirektion Dresden am Mittwoch. Die Einbrecher hatten am frühen Montagmorgen aus einer Vitrine der historischen Schatzkammer kostbare Schmuckstücke mit Diamanten und Brillanten gestohlen. Sie sollen im Schutz der Dunkelheit über eines der vergitterten Fenster in das berühmte Museum eingedrungen sein.

Auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras im Inneren des Residenzschlosses waren zunächst nur zwei Täter zu sehen, von denen einer mit einer Axt auf eine Vitrine im Juwelenzimmer der Schatzkammer einschlägt. Weiteres Videomaterial, das die Polizei jetzt eingesehen habe, zeige zwei mutmaßliche Komplizen, die außerhalb des Gebäudes gewartet hätten, erklärt ein Polizeisprecher. Nähere Angaben zur Herkunft des Videomaterials macht die Polizei nicht.

Täter versprühten Pulver aus Feuerlöscher

Die Ermittlungsarbeiten am Tatort seien zudem "sehr aufwendig". Wie die Polizei erklärte, hatten die Diebe versucht, ihre Spuren zu verwischen, indem sie mit einem Pulver-Feuerlöscher herumsprühten. "Jetzt dauert es natürlich, die darunterliegenden Spuren freizulegen", so der Polizeisprecher. Unterdessen gingen bereits 205 Hinweise zu dem Fall bei der Sonderkommission ein. Fortlaufend würden neue hinzukommen, hieß es.