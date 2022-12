Ein Großteil der Juwelen, die 2019 aus dem Grünen Gewölbe gestohlen wurden, sind zurück in Dresden. Die Hinweise stammten wohl von den mutmaßlichen Dieben selbst - die sich davon Vorteile in ihrem Prozess versprechen.

Von Verena Mayer

Für Sachsen fand die Weihnachtsbescherung dieses Jahr schon am vierten Adventwochenende statt. Das Land bekam 31 Schmuckstücke, mit Brillanten besetzt, darunter einen Bruststern und Hutschmuck. Genauer gesagt: Es bekam die Schmuckstücke zurück. Denn diese waren aus dem Grünen Gewölbe in Dresden gestohlen worden. Diebe waren im November 2019 in die Schatzkammer des Residenzschlosses eingebrochen, hatten eine Vitrine zerschlagen und Juwelengarnituren im Wert von 113 Millionen Euro mitgenommen. Seither galt der Schatz von König August dem Starken als verschollen - bis zur Nacht auf Samstag.