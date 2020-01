Manchmal ist noch etwas Lametta dran: In Peine gibt es die Tradition des Weihnachtsbaum-Weitwerfens.

Mit Weiten von deutlich über zehn Metern haben Tannenbaum-Werfer am Samstag im niedersächsischen Peine erneut ihr Können in der nachweihnachtlichen Disziplin unter Beweis gestellt. Zwölf Meter bei den Männern und über sieben Meter bei den Frauen wurden bis zum Nachmittag gemessen. Die Wurfgeschosse, die noch bis vor Kurzem in strahlendem Glanz die Wohnstuben erhellten, flogen mit Ast und Stamm durch die Luft.

"Ohne Kugeln, aber hier und da waren noch Sterne dran und Lametta", sagte Organisator Rolfdieter Wilke. Einige brachten ihren eigenen Tannenbaum mit, die meisten bedienten sich aus dem Vorrat am Wettkampfort am Marktplatz. "Ausschließlich Edeltannen", versicherte Wilke. Es war die zweite Auflage des Wettbewerbs seit vorigem Jahr. Organisiert wurde er vom Verein Bürger-Jäger-Corps Peine. Der gesamte Erlös soll wieder einer karitativen Einrichtung in Peine gespendet werden.