Nach dem Erfrierungstod einer jungen Frau auf dem Großglockner in Österreich ist ihr Freund und Kletterpartner wegen grob fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Der Richter am Landesgericht Innsbruck, Norbert Hofer, folgt am Ende dem Staatsanwalt und spricht Thomas P. schuldig. Er wird zu fünf Monaten Haft auf Bewährung und einer Geldstrafe von 9 600 Euro verurteilt. P. habe trotz seines alpinen Könnens mehrfaches Fehlverhalten bei der Tour gezeigt. Knackpunkt war aus seiner Sicht: „Kerstin G. ist von Ihnen alpinistisch Galaxien entfernt, und Sie sind nicht ausreichend darauf eingegangen. Das ist Weitergehen um jeden Preis.“