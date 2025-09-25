Bergunfälle Tod am Großglockner 25. September 2025, 16:00 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Der Großglockner in der Abenddämmerung. Der Mann aus Salzburg und seine Lebensgefährtin brachen am 18. Januar frühmorgens in Richtung Gipfel auf. Nach 17 Stunden ging der Frau offenbar die Kraft aus. (Foto: Martin Erdniss/Imago)

Ein junges Paar steigt auf den höchsten Berg Österreichs, gerät in die Dunkelheit und in einen Schneesturm. Die Frau erfriert, gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hat er seine Partnerin mit seinen Entscheidungen in Lebensgefahr gebracht?

Von Titus Arnu

