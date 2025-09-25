Der Stüdlgrat am Großglockner gilt als einer der schönsten Kletter-Klassiker in den Alpen. Eine gleichmäßig ansteigende Linie im mittleren Schwierigkeitsgrad führt bis zum höchsten Punkt Österreichs. Von der auf 2800 Metern Höhe gelegenen Stüdlhütte aus sind erfahrene Alpinisten über die „Peterstiege“, das „Frühstücksplatzl“ und die „Hangelplatte“ etwa sechs bis acht Stunden unterwegs, bis sie den 3798 Meter hohen Gipfel erreichen – wenn alles gutgeht.
BergunfälleTod am Großglockner
Lesezeit: 6 Min.
Ein junges Paar steigt auf den höchsten Berg Österreichs, gerät in die Dunkelheit und in einen Schneesturm. Die Frau erfriert, gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hat er seine Partnerin mit seinen Entscheidungen in Lebensgefahr gebracht?
Von Titus Arnu
Klimawandel in den Alpen:Am Großglockner ist es zu warm
Mehr Steinschläge, neue Routen und Hütten, die ihren Halt verlieren: Wie der Klimawandel die Bergwelt verändert. Eine Erkundungstour auf den Gipfel.
Lesen Sie mehr zum Thema