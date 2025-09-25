Zum Hauptinhalt springen

BergunfälleTod am Großglockner

Der Großglockner in der Abenddämmerung. Der Mann aus Salzburg und seine Lebensgefährtin brachen am 18. Januar frühmorgens in Richtung Gipfel auf. Nach 17 Stunden ging der Frau offenbar die Kraft aus. (Foto: Martin Erdniss/Imago)

Ein junges Paar steigt auf den höchsten Berg Österreichs, gerät in die Dunkelheit und in einen Schneesturm. Die Frau erfriert, gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Hat er seine Partnerin mit seinen Entscheidungen in Lebensgefahr gebracht?

Von Titus Arnu

Der Stüdlgrat am Großglockner gilt als einer der schönsten Kletter-Klassiker in den Alpen. Eine gleichmäßig ansteigende Linie im mittleren Schwierigkeitsgrad führt bis zum höchsten Punkt Österreichs. Von der auf 2800 Metern Höhe gelegenen Stüdlhütte aus sind erfahrene Alpinisten über die „Peterstiege“, das „Frühstücksplatzl“ und die „Hangelplatte“ etwa sechs bis acht Stunden unterwegs, bis sie den 3798 Meter hohen Gipfel erreichen – wenn alles gutgeht.

