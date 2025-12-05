Der Blick auf den Großglockner in jener Nacht ist konserviert bis zum heutigen Tag. Im Hintergrund funkeln Sterne, davor liegen düster die Konturen von Österreichs höchstem Berg, 3798 Meter kommt er dem Himmel nah. Etwas unterhalb des Gipfels, auch das zeigen die Webcam-Bilder vom 18. Januar 2025, ist ein Leuchten zu sehen. Es sind Lichtkegel zweier Bergsteiger, die sich von ihren Lampen den Weg weisen lassen. Die Bilder zeigen die Lichtkegel um 21 Uhr. Um 22 Uhr befinden sie sich noch immer an derselben Stelle. Die beiden stecken fest. Eine von ihnen, eine 33-jährige Frau, wird diese Nacht nicht überleben.