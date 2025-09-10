Prinz Harry und sein Vater König Charles III. haben sich in London zu einer privaten Teestunde getroffen. Das berichtete unter anderem die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Palastkreise. Zum Inhalt des etwa einstündigen Treffens im Londoner Wohnsitz des Königs, Clarence House, wurde zunächst nichts bekannt.

Vater und Sohn hatten sich zuvor laut Medien seit etwa eineinhalb Jahren nicht mehr gesehen. Das Verhältnis gilt als angespannt. Spekuliert wurde daher, die beiden könnten ein klärendes Gespräch gesucht haben.

Laut der Boulevardzeitung The Sun unterbrach König Charles seinen Sommeraufenthalt in Schottland für einen Abstecher nach London. Harry war bereits am Montag - dem dritten Todestag seiner Großmutter Queen Elizabeth II. - in seiner alten Heimat eingetroffen und hatte seitdem mehrere Termine bei Wohltätigkeitsorganisationen wahrgenommen.

Der Wagen von Prinz Harry fährt am Clarence House vor. (Foto: Carlos Jasso/REUTERS)

König Charles III. bei seiner Ankunft. Für den Abstecher nach London hat er seinen Sommerurlaub unterbrochen. (Foto: Belinda Jiao/Getty Images)

Harry und seine Frau Herzogin Meghan, 44, haben sich vor gut fünf Jahren aus dem engeren Kreis der Royals verabschiedet und leben mit ihren beiden Kindern, dem sechsjährigen Prinz Archie und der vierjährigen Prinzessin Lilibet, im US-Bundesstaat Kalifornien. Als schwer belastet gilt das Verhältnis spätestens, seit Harry und Meghan mit US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Jahr 2021 vor laufenden Kameras über ihren Ausstieg sprachen und sich bitter über manche Mitglieder der königlichen Familie beklagten. Es folgten eine Netflix-Dokuserie und Harrys Autobiografie „Spare“ (zu Deutsch: „Reserve“), in der er vor allem gegen seinen Bruder Prinz William und Königin Camilla austeilte.

Harry hatte zuletzt den Wunsch nach einer Aussöhnung geäußert. Vor Gericht hatte er einen Prozess verloren, in dem es um staatlichen Personenschutz bei Besuchen in Großbritannien ging, der ihm inzwischen nicht mehr automatisch in vollem Umfang zusteht. Danach sagte er in einem BBC-Interview: „Ich hätte sehr gerne eine Aussöhnung mit meiner Familie.“ Er fügte hinzu: „Das Leben ist kostbar. Ich weiß nicht, wie lange mein Vater noch zu leben hat.“ Charles ist 76 Jahre alt und hat vor eineinhalb Jahren mitgeteilt, an Krebs erkrankt zu sein. Harry klagte, sein Vater spreche wegen des Streits um Personenschutz nicht einmal mit ihm.