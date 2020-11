Im Fall um den Verkehrstod eines 19-Jährigen hat ein britisches Gericht der beschuldigten amerikanischen Autofahrerin diplomatische Immunität zuerkannt. Die Ehefrau eines Mitarbeiters eines US-Luftwaffenstützpunkts in England habe nach dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen seit ihrer Ankunft in Großbritannien diplomatische Immunität genossen, entschied das Gericht am Dienstag.

Harry Dunn war gestorben, nachdem sein Motorrad mit einem Auto kollidiert war, das auf der falschen Straßenseite fuhr. Dessen Fahrerin Anne S. verließ einige Wochen später Großbritannien. Im Dezember beschuldigten britische Staatsanwälte sie offiziell, durch gefährliches Fahren den Tod verursacht zu haben. Das US-Außenministerium lehnte es jedoch ab, sie an Großbritannien auszuliefern, damit sie dort vor Gericht gestellt werden kann.

Das Gericht entschied am Dienstag, die Amerikanerin habe zum Zeitpunkt von Dunns Tod Immunität vor Strafverfolgung in Großbritannien genossen. Dunns Mutter Charlotte Charles sagte, sie sei entschlossen, weiterhin Gerechtigkeit für ihren Sohn zu finden. Ein Sprecher der Familie kündigte an, dass diese Berufung einlegen werde. Der britische Außenminister Dominic Raab stellte sich auf Charles' Seite. Anne S. müsse in Großbritannien vor Gericht kommen und er werde die Familie bei deren rechtlichen Vorgehen in den USA unterstützen, sagte er.