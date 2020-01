Während der Palast noch an einer "workable solution" arbeitet, hat eine andere britische Institution die Kündigung der Sussexes schon akzeptiert. Bei "Madame Tussauds" in London wurden die Wachsfiguren von Prinz Harry und Herzogin Meghan umgehend vom Rest der königlichen Familie getrennt: "Ab sofort werden sie nicht mehr Teil unseres Royal-Family-Sets sein." Damit habe man auf den "überraschenden Rückzug" reagieren wollen, sagte der Chef des Wachsfigurenkabinetts.

Außerhalb der Wachswelt arbeiten Harry und Meghan offenbar schon länger daran, sich als eigenständige und unabhängige Marke, als "Royal Brand" zu etablieren. Das wird immer klarer, desto mehr Details bekannt werden, zwei Tage nach der Ankündigung, die am Mittwochabend in den BBC-Nachrichten noch vor dem Iran-USA-Konflikt Erwähnung fand. Schon vor Monaten - kurz nachdem sich das Paar aus der Stiftung mit William und Kate zurückgezogen hatte - soll es eine Agentur aus Toronto mit Design und Umsetzung seiner Webseite "sussexroyal.com" beauftragt haben. Die ging am Donnerstag live, parallel zur Kündigung. Und bereits aus dem sechswöchigen Kanada-Urlaub soll Harry seinen Vater Charles kurz vor Weihnachten über die Rückzugspläne informiert haben, es heißt, der Thronfolger habe ihn vertröstet. Daraufhin soll der 35-Jährige versucht haben, einen Termin bei seiner Großmutter zu bekommen, doch das sei vom Palast verhindert worden, berichten britische Royalreporter und berufen sich auf Palastkreise. Die New York Times schreibt zudem, dass die Sussexes unter Zeitdruck standen, weil das Boulevardblatt Sun von den Rückzugsplänen erfahren haben soll.

Britisches Königshaus - Spot off Bilder einer öffentlichen Beziehung, die nun privater werden soll: Harry, Meghan und dessen Weg vom Partyprinz zum liebevollen Vater. Zwei Milliarden Zuschauer sitzen weltweit im Mai 2018 an den Bildschirmen, als Prinz Harry und Herzogin Meghan sich das Ja-Wort geben. Die beiden zelebieren eine Hochzeit voller Leidenschaft, Hingabe und ungebremster Gefühle - überraschend für eine britische Adelshochzeit. Keine zwei Jahre später geben die beiden nun bekannt, sich aus eben diesem Hochadelskreis und von ihren Verpflichtungen als Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückzuziehen.

Jene Verpflichtungen, die das Ehepaar ein halbes Jahr nach seiner Hochzeit auf die erste Dienstreise ans andere Ende der Welt geführt hatte: Am Rande des Opernhaus-Besuchs im australischen Sydney traf Prinz Harry dabei auf eine alte Bekannte, die 98-jährige Witwe Daphne Dunne. Zwischen der Seniorin und dem Prinzen hatte es bereits bei früheren Besuchen herzliche Aufeinandertreffen gegeben. Dunne ist die Frau eines verstorbenen Soldaten. Der Prinz setzt sich seit einigen Jahren für die Belange von Veteranen ein.

Harry selbst sammelte einst viel Auslandserfahrung als Captain des britischen Army Air Corps. An der Sandhurst-Militärakademie war er zuvor ausgebildet, wenig später zum Hubschrauberpiloten geschult worden. (Hier im Bild: Der Prinz im Dezember 2012 in einem Hubschrauber der britischen Armee.)

Es dauerte lange, bis Prinz Harry seine Rolle im britischen Königshaus fand. Als Harry ein junger Erwachsener war, unterstellte ihm die Boulevardpresse, er befinde sich auf der Suche nach der Frau fürs Leben - während sie ihm gleichzeitig ein Image als Partyprinz zurechtschrieb. Die Yellow Press schrieb vor allem rund um seinen 30. Geburtstag herum, er suche nun nach einer echten Dame, die zur Familiengründung taugt; eine Frau, die als Prinzessin und neben der stets perfekten Schwägerin Kate besteht.

Die Thronfolger-Familie um Lady Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles während einer Gedenkfeier in London am 19. August 1995, etwa zwei Jahre vor Dianas Tod.

Da wurde sogar ein Prinz schüchtern: Harry mit den Spice Girls Mel B., Emma Bunton und Victoria Beckham, am 1. November 1997 im südafrikanischen Johannesburg.

Die heutige Schmuckdesignerin und Unternehmerin Chelsy Davy war zwischen 2004 und 2011 mit dem Prinzen liiert. Hier sind die beiden beim Gedenkkonzert für Prinzessin Diana im Wembley-Stadion in London am 1. Juli 2007 zu sehen.

Seit 2011 wird die Schauspielerin Meghan Markle einem größeren Publikum bekannt: In der Rolle der "Rachel Zane" in der Fernsehserie Suits erlebt Markle ihren Durchbruch.

Diese Bilder ließen schließlich die britische Klatschpresse hyperventilieren: "Royal snuggling" - königliches Kuscheln, mit diesen Worten betitelten einige Medien die Fotos von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2017.

Ein Rollstuhl-Tennisspiel in Kanada im September 2017 war der erste gemeinsame Auftritt des Paares in der Öffentlichkeit.

Kaum haben die beiden dann acht Monate später "Ja" zueinander gesagt, da wandte sich das Interesse der Welt schon dem Bauch der Herzogin zu. Wann wird sie schwanger? Oder ist sie es schon? Hat sich das Brautpaar, als es in der Hochzeitspredigt um Kinder ging, nicht verschwörerisch zugegrinst?

Gegrinst wurde dann aber erstmal mit der Queen. Neu-Herzogin Meghan und Elizabeth II. im Juni 2018.

Im Oktober dann versetzt die Nachricht von Herzogin Meghans Schwangerschaft viele Briten in Begeisterung. Das Boulevardblatt Daily Mail widmet der Nachricht auf seiner Homepage zeitweise 17 Texte. Klar, dass sie und ihr wachsender Babybauch fortan noch mehr unter Beobachtung stehen. Hier nach ihrer Baby Shower im Februar 2019 in New York.

Am 6. Mai 2019 wird Sohn Archie geboren. Die Kurzform von Archibald als Taufnamen zu wählen, ist ein klarer Bruch mit der royalen Tradition.

Zudem gibt der Palast bekannt, dass Archie Harrison Mountbatten-Windsor, bis dato Platz sieben in der Thronfolge, keinen königlichen Titel trägt - die erste klare Distanzierung vom Königshaus.

Meghan und Harry verlassen also "The Firm", wie die Windsors sich nennen, aber sie befreien sich vor allem von der britischen Boulevardpresse. Meghan hat das Land schon wieder verlassen ("Sie flieht nach Kanada" ätzte die Yellow Press), die 38-Jährige ist am Donnerstag nach dreitägigem London-Intermezzo zurück nach Kanada zu Sohn Archie und der Nanny geflogen. Harry ist geblieben. Er soll schon einige Krisengespräche geführt haben.

In ihrem Instagram-Post hatte das Paar etwas kompliziert formuliert angekündigt, dass es "als hochrangige Mitglieder der Königsfamilie" zurücktreten wolle, "um eine progressive neue Rolle innerhalb dieser Institution zu entwickeln". Seitdem ist viel die Rede von Verletzungen, die sich in dieser so starr und hart erscheinenden Familie ergeben haben könnten. Ist der Rückzug nicht schlicht die logische Konsequenz eines Paares, das seit langem mit den Regeln der britischen Monarchie und seit kurzem eben auch mit der eigenen Familie hadert? Als "Senior Royals" haben die beiden ihre eigene Position in ihrer Kündigung bemerkenswert technokratisch beschrieben. Diese Rolle muss für sie am Ende nur noch ein ungeliebter Job gewesen sein, keine Herzensangelegenheit und auch keine erfüllende Lebensaufgabe. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit den Fotos: Besonders Prinz Harry soll es geärgert haben, dass bei der TV-Weihnachtsansprache der Queen kein gerahmtes Foto seiner Familie am Tisch stand. Auch das offizielle Foto, das "den Beginn eines neuen Jahrzehnts markieren" sollte, wie der Palast mitteilte, zeigt nur die Königin mit ihren drei Thronfolgern Charles, William und George.

Prinz Charles möchte die Monarchie schon lange verschlanken, sein Sohn und seine Schwiegertochter sind ihm nun ungeplant zuvorgekommen. Sie kündigten "finanzielle Unabhängigkeit" vom Palast an und wollen künftig ihr eigenes Geld verdienen. Wie genau das ablaufen soll, ist bisher unklar. Die Times berichtet, dass Charles mit einem Zahlungsstopp gedroht haben soll, wenn es keine einvernehmliche Einigung geben sollte.

Das Sussex-Paar kann sich nahezu mit den Obamas messen

Harry und Meghan verfügen jedoch über beträchtliches Privatvermögen und sind eines der berühmtesten Paare der Welt. Ihr Marktwert bewegt sich angeblich nahe an dem der Obamas. Das, was Harry und Meghan gerade ausprobieren, ist der Versuch, die Monarchie und ihre Titel nur noch als weitere Kategorie von Prominenz zu etablieren.

Statt sich in das starre Gefüge von britischer Verfassung und Monarchie pressen zu lassen, mit dem höfischen Protokoll, der komplizierten Etikette, scheinen Harry und Meghan zu planen, künftig "nur noch" prominent sein zu wollen. Das Paar will nicht komplett ins Privatleben abtauchen, es wird in der Öffentlichkeit bleiben, es will mit seiner Bekanntheit und seinen Kontakten vor allem Geld für wohltätige Zwecke sammeln - aber, und das ist der wichtigste Unterschied: zu seinen eigenen Regeln.

Diese Regeln unterscheiden sich eklatant von denen des Palastes. Und werden sehr ausführlich auf der neuen Webseite beschrieben. Dazu gehört auch, dass sie aus dem sogenannten "Royal Rota"-System austreten. Ein Deal zur Berichterstattung, den die Royals seit 40 Jahren mit sieben britischen Zeitungen, darunter fünf Boulevardblättern, haben. Denen gibt Prinz Harry indirekt die Schuld an dem Unfalltod seiner Mutter, Prinzessin Diana, 1997 in Paris.

"Verrückt, beängstigend und ungemütlich"

Mit Sorge beobachtete der Prinz daher seit Jahren, wie gnadenlos auch Meghan von der Yellow Press angegangen wurde, er kritisierte mehrmals öffentlich die Behandlung. Bereits zwei seiner Ex-Freundinnen sollen sich wegen der ständigen Beobachtung von Harry getrennt haben.

Mit der Südafrikanerin Chelsey Davy war der Prinz von 2004 bis 2011 zusammen, 2016 sagte die Anwältin und Schmuckdesignerin in einem Interview, dass sie die mediale Aufmerksamkeit "verrückt, beängstigend und ungemütlich" empfunden hatte. "Es war furchtbar, ich konnte damit nicht umgehen." Klar geworden sei ihr das Ausmaß erst richtig auf der Hochzeit von William und Kate 2011, an der sie als Gast teilnahm.

Obwohl bereits über eine Verlobung spekuliert wurde, trennte sich auch die aus einer britischen Adelsfamilie stammende Cressida Bonas nach zwei Jahren Beziehung 2014 von Harry. Das Model sei "verängstigt" von der Medienaufmerksamkeit gewesen, hieß es. In einem Interview mit der Sunday Times hatte Prinz Harry vor Jahren mal gesagt: "Leider ist die Grenze zwischen privatem und öffentlichem Leben heute nahezu nicht mehr gegeben." Die versuchen Harry und Meghan jetzt neu zu ziehen.