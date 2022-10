Niemals zuvor ist eine so reiche Frau an der Seite eines Premierministers in Downing Street 10 eingezogen: Welche Rolle wird Akshata Murty in Zukunft spielen?

Von Arne Perras

Mit den Superreichen kennen sich die Inder aus, Elend und Überfluss liegen in diesem Land in Südasien oft sehr nah nebeneinander. Und so verwundert es nicht, dass nun nahezu jeder Bericht über die Inderin Akshata Murty, Frau des frisch gekürten britischen Premiers Rishi Sunak, mit den Schätzen der Familie um sich wirft. Im Indian Express, der zu den seriösen Blättern zählt, ist etwa nachzulesen, dass Murty alleine als Dividende ihrer Anteile am IT-Konzern Infosys in diesem Jahr 15,3 Millionen Dollar einstreicht. Das allerdings macht nur einen kleinen Ausschnitt aus einem stattlichen Vermögen aus, das auch die Vorstellungskraft der allermeisten Briten sprengen dürfte.