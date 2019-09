"Dinner for One"? Nicht für die Briten.

Das Verhältnis vieler Deutscher zu Großbritannien ist mit dem Begriff "unerwiderte Liebe" am besten beschrieben. Warum ist das so? Antworten aus dem Haus der Geschichte in Bonn.

Da liegt er, der Tiger. Im letzten Raum der Ausstellung "Very British" im Haus der Geschichte ist wirklich und wahrhaftig das Original der Großkatze ausgestellt, über das Butler James alljährlich zu Silvester in "Dinner for One" stolpert. Die Familie des Komikers Freddie Frinton, der durch die Rolle des James unsterblich wurde, hat sie zur Verfügung gestellt. Ein Stück Fernsehgeschichte? Zweifellos. Ein Stück deutsch-britischer Tradition? Eher weniger.