Den Angaben der Feuerwehr zufolge standen in der Hansestadt am Ostersonntag zwei Lagerhallen auf dem Gelände eines Autohofs im Stadtteil Rothenburgsort in Flammen. Das Feuer sei in der Nacht gegen 4:30 ausgebrochen. Anwohner wurden aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Brandes war zunächst nicht bekannt. Auch zu möglichen Verletzten gab es vorerst keine Angaben.