Bangladesch:32 Tote bei Großbrand in Container-Depot

32 Tote bei Großbrand in Container-Depot

Das Feuer in einem Container-Depot löste eine gewaltige Detonation aus.

Mindestens 32 Menschen sind bei einem Großbrand in einem Container-Depot in Bangladesch ums Leben gekommen - darunter offenbar mindestens fünf Feuerwehrleute. Mehr als 450 Menschen seien bei dem offenbar von einer Explosion ausgelösten Brand verletzt worden, berichtet die Dhaka Tribune. Die Zeitung beruft sich auf einen Sprecher des Rettungsdienstes Roter Halbmond. Die Zahl der Toten könne noch steigen, da viele Verletzte in einem kritischen Zustand seien, berichtete ein Arzt.

Der Brand war am Abend in dem Lager in Sitakunda im Südosten des Landes, etwa 20 Kilometer von der Hafenstadt Chittagon entfernt, ausgebrochen. Die Brandursache ist nach Angaben der Feuerwehr noch unklar. Möglicherweise sei das Feuer von einem Behälter mit Wasserstoffperoxid ausgegangen und habe sich rasch ausgebreitet.

Detailansicht öffnen Feuerwehrleute bergen ein Opfer der Katastrophe. (Foto: AFP)

Das Feuer habe eine gewaltige Detonation ausgelöst, teilten die Behörden mit. Etliche mit Chemikalien gefüllte Container seien explodiert, was die Löscharbeiten erschwert habe. Auch breiteten sich giftige Dämpfe aus. Einige der Behälter enthielten Wasserstoffperoxid, andere Schwefel. Anwohner berichteten, durch die Wucht der Explosion seien in der Umgebung des Lagers Glasscheiben zu Bruch gegangen.

Das Container-Gelände gehört der Firma BM Inland Container Depot, einem niederländisch-bangladeschischen Gemeinschaftsunternehmen. Brände und Industriekatastrophen mit Toten und Verletzten kommen in dem südasiatischen Land häufiger vor. Die Arbeitsbedingungen dort sind schlecht, die Sicherheitsvorkehrungen in vielen Betrieben lax.