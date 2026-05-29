Sommer 2025, Griechenland wird von Bränden heimgesucht. Ein deutscher Student und sein griechischer Freund wollen beim Kampf gegen die Flammen helfen. Doch plötzlich steht die Polizei vor ihnen.

Sie treffen sich nicht weit vom Hafen von Patras, wo die Fähren nach Italien ablegen. Ein Tag früh genug im Jahr, dass die Sonne bloß wärmt und noch keine Waldbrände verheißt, noch keine Warnmeldungen auf dem Handy, keinen Ascheregen aus orangefarbenem Himmel.