EU kündigt Löschhilfe für Griechenland an

In der griechischen Hafenstadt Alexandroupolis brennt es den vierten Tag in Folge.

In Griechenland toben seit Tagen an unterschiedlichen Stellen im Land gewaltige Wald- und Buschbrände. Weil an vielen Orten starker Wind aufgezogen ist , haben die Rettungskräfte große Schwierigkeiten, die Feuerfronten unter Kontrolle zu bringen.

Daher erhält Griechenland nun erneut die Hilfe anderer europäischer Länder. Um die Brände zu bekämpfen, sei weitere Hilfe auf dem Weg, schreibt EU-Kommissar Janez Lenarcic, der für Krisenmanagement zuständige EU-Kommissar, auf der Online-Plattform X, die früher Twitter hieß. Es seien Löschflugzeuge, Hubschrauber sowie Feuerwehrleute auf dem Weg.

Die Hilfe kommt aus Deutschland, Kroatien, Schweden, Tschechien, Zypern und Rumänien. Sie erfolgt unter dem Katastrophenschutz-Mechanismus der Europäischen Union, den die Regierung in Athen in diesem Jahr bereits für andere Großbrände angefragt und erhalten hatte.

Detailansicht öffnen Wegen des Brandes mussten Patienten des Krankenhauses von Alexandroupoli auf einem Schiff untergebracht werden. (Foto: Vasilis Ververidis/Motionteam/Imago)

Vor allem die Hafenstadt Alexandroupolis ist von den Bränden betroffen. Dort hat das Feuer, das den vierten Tag hintereinander brennt, Siedlungen nahe der Stadt erreicht. An den Löscharbeiten sind nicht nur Feuerwehrleute, sondern auch Anwohner beteiligt, wie das Staatsfernsehen zeigte.

In der Nacht musste das Universitätskrankenhaus der Stadt evakuiert werden - 175 Menschen, darunter Kinder und Kleinkinder, wurden auf einer Fähre untergebracht oder in Krankenhäuser anderer Städte verlegt, wie der Sender Skai berichtete.

Auch im Nationalpark Dadia im Nordosten des Landes wüten weiterhin unkontrollierte Großbrände. Dort soll nach Medienberichten ein Migrant an einer Rauchvergiftung gestorben sein. Im Wald von Dadia verstecken sich immer wieder Migranten, die illegal aus der Türkei über den Grenzfluss Evros nach Griechenland eingereist sind.