Griechenland:Mindestens sieben Tote bei Überschwemmungen

Wärmegewitter mit schweren Regenfällen haben am Sonntag mindestens sieben Menschen in Griechenland das Leben gekostet. Die Opfer sind nach Angaben des Zivilschutzes ein Kleinkind und sechs Erwachsene. Eine zunächst als vermisst gemeldete Frau wurde gesund gefunden, teilte der Zivilschutz mit.

Detailansicht öffnen Eine Frau in Trauer. Viele Häuser sind zerstört worden. (Foto: Eurokinissi via www.imago-images.de/imago images/ZUMA Wire)

Hunderte Einwohner seien wegen der Überschwemmungen auf die Dächer ihrer Häuser gestiegen, um sich zu retten, berichtete der staatliche Rundfunk (ERT). Die Lage sei "dramatisch", so der Bürgermeister des am schwersten getroffenen Gebiets Messapia auf der Insel Euböa, Giorgos Psathas. In dieser Region verbringen Tausende Athener den Sommerurlaub in ihren Ferienhäusern.

Detailansicht öffnen Was nicht zerstört worden ist, ist zumindest von Schlamm bedeckt. (Foto: Eurokinissi via www.imago-images.de/imago images/ZUMA Wire)

"Zahlreiche Straßen sind weggespült worden. Sogar mit Traktoren kann man nicht vorankommen", sagte ein Einwohner der Ortschaft Vasiliko dem griechischen Nachrichtensender Skai. Mehrere Autos seien vom reißenden Wasser ins Meer gespült worden. Hubschrauber und Rettungsmannschaften seien eingesetzt worden, um die Menschen in Sicherheit zu bringen, teilten die Behörden mit.