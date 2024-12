Die Griechen und ihre Monarchen, das war keine glückliche Geschichte, von Anfang an nicht. 1994 entzog das Land der ehemals königlichen Familie die Pässe und tilgte alles Royale aus der Öffentlichkeit. Nun möchte die Familie wieder sichtbarer werden in ihrer Heimat.

Von Raphael Geiger

Die Griechen hatten nie sonderlich viel Glück mit ihren Königen, so kann man es sehen. Oder auch so: Die griechischen Könige hatten nicht sehr viel Glück mit ihrem Volk. Vielleicht ist es also eine Art später Versöhnungsversuch, zu dem vergangene Woche in Athen ein Mann aufbrach, der heute Monarch wäre, wäre das Land eine Monarchie geblieben. In der griechischen Republik dagegen hatte Paul von Griechenland nicht einmal die Staatsbürgerschaft, das sollte sich jetzt ändern.