Eine Telekommunikationsstörung hat den Flugverkehr in Griechenland fast vollständig zum Erliegen gebracht. Betroffen sind alle Flughäfen des Landes, darunter die internationalen Flughäfen Athen und Thessaloniki. Dies berichtete der griechische Rundfunk (ERTNews) unter Berufung auf die Luftfahrtbehörde. Reisende seien per SMS informiert worden.

Nach Angaben der griechischen Behörde für die zivile Luftfahrt, HCAA, liegt das Problem bei den zentralen Funk- und Kommunikationssystemen der Kontrollzentren für den griechischen Luftraum. Offenbar können die Fluglotsen nicht miteinander kommunizieren.

Seit etwa neun Uhr morgens ist der Flugverkehr beeinträchtigt. Inzwischen konnten wieder einzelne Maschinen starten, der Flughafen in Athen meldet, dass die technischen Probleme schrittweise behoben werden, aber noch nicht vollständig gelöst sind. Wann der reguläre Flugbetrieb wieder aufgenommen werden kann, ist unklar. In Israel sagte ein Sprecher ⁠der Flughafenbehörde,der griechische Luftraum sei bis 16 Uhr Ortszeit geschlossen. Reisende müssten mit ‍Verspätungen bei An- und Abflügen ‌rechnen.

Stundenlang war der Luftraum über Griechenland nahezu leer. (Foto: Screenshot: Flightradar24)

Auf Flightradar24, einem Online-Dienst zur Flugverfolgung in Echtzeit, war stundenlang ein nahezu leerer griechischer Luftraum zu sehen. Nach Angaben von ERTNews wurden alle Flüge Richtung Griechenland umgeleitet. Die Tageszeitung Kathimerini berichtete hingegen, dass es Flugzeugen erlaubt sei, den griechischen Luftraum zu durchqueren, ohne zu landen.