26. Juli 2018, 15:24 Uhr Waldbrände in Griechenland Das Feuer ist gebannt, die Opferzahl steigt

Die Zahl der Toten durch Waldbrände in Griechenland ist auf mindestens 82 gestiegen.

Die Feuer sind inzwischen weitgehend gelöscht, für die Bevölkerung besteht keine Gefahr mehr.

Die Suche nach Vermissten geht weiter; die Regierung hat den Betroffenen der Katastrophe finanzielle Hilfe zugesagt.

Die Feuer in Griechenland sind weitgehend unter Kontrolle, doch der Schock bei den Betroffenen sitzt tief. Während die Feuerwehr die letzten Brände löscht, geht die Suche nach Vermissten weiter. Die Hoffnung, sie noch lebend zu finden, ist gering. Offiziell sind 82 Menschen durch die Flammen ums Leben gekommen, wie viele Tote sich noch in den Trümmern der zerstörten Häuser befinden, ist unklar. Angehörige haben DNA-Proben in den Leichenschauhäusern von Athen abgegeben, um Verwandte und Freunde überhaupt identifizieren zu können.

Die Gefahr durch Brände ist am Donnerstag zurückgegangen, bewohnte Gebiete seien nicht mehr bedroht, sagte die Feuerwehr. Auch das Wetter hilft den Einsatzkräften: es regnet in mehreren betroffenen Regionen. Die Waldbrandgefahr wurde nur noch als "niedrig und mittel" eingestuft.

Derweil wird das Ausmaß der Katastrophe immer deutlicher: Nach einer ersten Bilanz haben staatliche Ingenieure 2489 Häuser in der Gegend östlich von Athen überprüft. Davon sei fast die Hälfte unbewohnbar. Die Regierung unter Ministerpräsident Alexis Tsipras kündigte Hilfe für die Betroffenen an. Unter anderem sollen die Menschen eine einmalige Unterstützung von bis zu 6000 Euro, Steuererleichterungen und günstige Kredite für den Wiederaufbau bekommen. Auch ein Spendenkonto wurde eingerichtet.

Viele Betroffene sind jedoch wütend auf die Regierung. Sie fühlen sich im Stich gelassen und werfen den Behörden vor, nicht gut auf die Katastrophe vorbereitet gewesen zu sein - und das, obwohl Waldbrände in Griechenland keine Seltenheit sind. Empörung verursachte eine Aussage von Verteidigungsminister Panos Kammenos. Er gab den Anwohnern eine Mitschuld an dem Ausmaß der Katastrophe. Einige von ihnen hätten illegal Häuser errichtet, die Fluchtrouten blockiert hätten, sagte er dem Sender BBC. Ein Video zeigt den Minister beim Besuch von Mati östlich von Athen, das von den Bränden besonders schwer getroffen wurde. Wütende Anwohner umringen Kammenos und werfen ihm vor, sie im Stich zu lassen.

Die Feuer waren Anfang der Woche in mehreren Ferienorten rund um Athen ausgebrochen. Tausende Menschen waren auf der Flucht, an den Küstenorten sprangen sie ins Meer, um den Flammen zu entkommen. Erst am Mittwoch konnte die Feuerwehr die Brände unter Kontrolle bringen. Ganze Siedlungen haben die Flammen in apokalyptische Landschaften verwandelt. Die Überlebenden stehen in den Trümmern ihrer Existenz, bis die Infrastruktur wiederhergestellt ist, kann es noch Wochen dauern. Wodurch die Feuer ausgelöst wurden, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.