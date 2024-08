Wegen der gewaltigen Feuerfront nordöstlich von Athen hat die griechische Regierung um die Aktivierung des EU-Katastrophenschutzes gebeten. Am Montagabend soll Medienberichten zufolge ein erster Hubschrauber aus Frankreich ankommen, Italien will bis Dienstag zwei Löschflugzeuge schicken. Aus Tschechien sind 75 Feuerwehrleute mit 25 Fahrzeugen auf dem Weg. Ein Team aus der Republik Moldau ist bereits vor Ort, die Türkei hat ebenfalls Hilfe angeboten. Auch mit Unterstützung aus Spanien wird gerechnet.

Die gewaltigen Brände in der Region nahmen am Sonntag ihren Lauf, mittlerweile toben sie auf einer Fläche von etwa 200 Quadratkilometern. Am Montagnachmittag erreichte das Feuer im Nordosten von Athen die Vorstädte Vrilissia und Penteli, wie Fernsehbilder zeigten. Es sei das erste Mal, dass ein Großbrand so nah an die griechische Hauptstadt gelange, sagten Fachleute im Fernsehen. Die Entfernung der Flammen vom Stadtzentrum betrug am Nachmittag noch rund elf Kilometer Luftlinie.

Detailansicht öffnen Griechische Feuerwehrleute kämpfen in dem Ort Penteli gegen die Flammen. (Foto: ANGELOS TZORTZINIS/AFP)

Die griechische Feuerwehr konnte die Feuer bisher nicht stoppen. Die Einwohner von zwölf Ortschaften seien per SMS aufgerufen worden, ihre Häuser in der Region um Marathon und Penteli zu verlassen, teilte ein Sprecher der Feuerwehr im griechischen Rundfunk mit. Seit Tagesanbruch seien dort Löschflugzeuge und Hubschrauber im Einsatz. Brände gab es nun auch in dem Dorf Grammatiko und dem Küstenort Nea Makri. Nach Angaben eines Vertreters der Feuerwehr hat das Feuer zudem den Berg Pendeli erreicht.

Regierungschef Mitsotakis unterbricht seinen Urlaub

Griechischen Medien zufolge wurden zahlreiche Menschen nach Angaben des Rettungsdienstes mit Atemwegsbeschwerden in Krankenhäuser gebracht. Allerdings mussten auch zwei Kliniken evakuiert werden, wie die Regierung mitteilte. Starke Winde erschweren dabei die Arbeit der Löschkräfte. Auch wegen der zuletzt anhaltenden Dürre und des unwegsamen Geländes sei sie Situation herausfordernd, sagte Bürgerschutzminister Vassilis Kikilias.

Wegen der starken Rauchbildung lag stundenlang eine dichte graubraune Wolke über Athen. Die Rauchschwaden erreichten auch die Halbinsel Peloponnes, wie Anwohner berichteten und auf Satellitenbildern zu sehen war. Für die vor den Flammen flüchtenden Menschen öffnete die Regierung laut Behörden die Anlagen des Olympiastadions im Norden Athens und andere Sporthallen. Auch Hotels stellten Zimmer zur Verfügung, wie der Verband der Hoteliers mitteilte. Touristische Einrichtungen sind bislang nicht bedroht, berichteten übereinstimmend Reporter vor Ort. Zahlreiche Einwohner blieben den Angaben nach in ihren Häusern und kämpften mit Gartenschläuchen gegen die Flammen an.

Wegen der Entwicklung unterbrach der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis seinen Urlaub und kehrte nach Athen zurück, wie ein Regierungssprecher mitteilte.

In der Region um Athen und in weiten Teilen Mittelgriechenlands herrscht nach Angaben des Zivilschutzes die höchste Stufe der Brandgefahr. Bis zum Abend sei weiterhin mit stürmischem Wind und Böen von bis zu 70 Kilometern pro Stunde zu rechnen - in der Nacht soll der Wind dann vorerst nachlassen. Allerdings können die Löscharbeiten aus der Luft im Dunkeln nicht stattfinden - und am Morgen nimmt der Wind Meteorologen zufolge wieder an Fahrt auf.

Auch in den kommenden Tagen dürfte die Lage äußerst kritisch bleiben, teilte der Zivilschutz mit. In den meisten Regionen Griechenlands hat es seit Monaten nicht mehr richtig geregnet. Meteorologen und Zivilschutz hatten in den vergangenen Tagen immer wieder gewarnt: Wegen der extremen Trockenheit und der starken Winde, die derzeit rund um die Ägäis wehen, könne sich jeder kleine Brand binnen Minuten zu einem Großfeuer ausweiten.