Eigentlich hätte sie um 15 Uhr an diesem Mittwoch losgehen sollen, die Atlantik-Überfahrt der Klimaaktivistin Greta Thunberg. Doch in Plymouth am Ärmelkanal, von wo aus Thunberg in See stechen will, herrscht am Nachmittag english weather, also Regen und Sturm. Daher verzögerte sich der Start ein wenig.