Sie sind die bekanntesten Gesichter des aktuellen Klima-Protestes: die deutsche Klimaaktivistin Luisa Marie Neubauer (links) and die Schwedin Greta Thunberg (mit Plakat). Die 16-jährige Begründerin der Schulstreiks besucht in dieser Woche Berlin und unterstützt die dortige "Fridays for Future"-Demonstration - es ist bereits die 32. Woche, in der sie streikt.